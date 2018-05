Laboratóriá v SR sú jedny z najlacnejších, reaguje Medirex Group

V Česku sú vyššie o 20 percent.

Bratislava 19. mája (TASR) - Ceny za laboratórnu diagnostiku sú na Slovensku jedny z najnižších v rámci Európskej únie. V Česku sú vyššie o 20 percent. V reakcii na kritiku ziskov súkromníkov v štátnych nemociach od šéfa kabinetu Petra Pellegriniho (Smer-SD) to pre TASR uviedla hovorkyňa Medirex Group Diana Madarászová.



Laboratóriá skupiny sú najväčšou sieťou diagnostických laboratórií na Slovensku. Ako poukázala vo svojom stanovisku, štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) neustále znižuje cenu bodu za výkony. "Od začiatku existencie spoločnosti Medirex sme zaznamenali pokles na úrovni viac ako 20 percent. Posledné zníženie cien bolo po dohode s VšZP realizované v roku 2017," uviedla Madarászová. Doplnila tiež, že rozsah zdravotnej starostlivosti poskytovanej štátnym nemocniciam tvorí len asi 15 percent z celkového objemu výkonov spoločnosti.



Medirex Group nepovedal, či by sa v prípade krokov voči súkromníkom v nemocniciach bránil. Skupina však podotkla, že do technológií a zariadení investovala od svojho vzniku rádovo desiatky miliónov eur a zamestnávajú viac ako 1200 ľudí.



Spoločnosť Alpha medical Group v reakcii na Pellegriniho pripomenula, že v rámci zavádzania nového úhradového systému DRG sa významne mení ekonomické postavenie laboratórnej diagnostiky v nemocniciach.



"Úhrady za diagnostiku už nie sú viazané na laboratórium, ale sú priamou súčasťou platby za hospitalizačný prípad... Závisí teda od stratégie každej nemocnice, či sa jej v zmenenom úhradovom systéme oplatí investovať nemalé prostriedky na vybudovanie vlastného laboratória a znášať dodatočné náklady a riziká v súvislosti s prevádzkou, nákupom diagnostík, akreditáciou a s angažovaním špecialistov, najmä v prípade, ak je nemocnica chronicky zadlžená a ak jej to neprinesie žiadne dodatočné tržby," uviedla spoločnosť v stanovisku pre TASR.



Premiérovi Pellegrinimu sa nepáči, že v štátnych nemocniciach zarábajú súkromníci. Začiatkom mája kritizoval, že zisky za CT vyšetrenia či laboratórne vyšetrenia nekončia v rozpočtoch nemocníc, ktoré majú opakovane problém s dlhmi, ale v privátnych rukách. Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že činnosti, ktoré dokážu efektívne realizovať nemocnice vo vlastnej réžii, by mali postupne prejsť pod ich správu.



Prvé súkromné laboratóriá sa začali na Slovensku objavovať už po revolúcii. Ich rozmach nastal po Zajacovej reforme zdravotníctva v roku 2004. Laboratóriá tak prevádzkujú nemocnice, súčasné alebo bývalé polikliniky a súkromníci. Najviac diagnostiky robia súkromní poskytovatelia, ukázala štúdia Health Policy Institute z roku 2015. Najväčšími poskytovateľmi sú Medirex Group a Alpha medical Group, ako aj spoločnosti Klinická biochémia a Synlab Slovakia, ktoré na otázky TASR zatiaľ nereagovali.