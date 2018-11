Ladislav B. má ísť na päť rokov do väzenia, voči rozsudku sa odvolal

Sadzba za zločin neodvedenia dane a poistného je sedem až 12 rokov.

Bratislava 7. novembra (TASR) - Podnikateľ Ladislav B. je vinný zo spáchania zločinu neodvedenia dane a poistného, za čo dostal nepodmienečný päťročný trest odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia. Previnil sa uplatnením neoprávnenej vratky DPH voči svojej spoločnosti BL 202 vo výške takmer dva milióny eur. Rozsudok si vypočul v stredu na Okresnom súde Bratislava II po tom, ako svoju vinu priznal a skutok oľutoval. Bašternák zároveň dostal zákaz päť rokov podnikať.



Obhajca Ladislava B. Peter Filip sa na mieste voči rozsudku odvolal, prokurátor si zobral čas na rozmyslenie. Sadzba za zločin neodvedenia dane a poistného je sedem až 12 rokov. Súd však v prípade Ladislava B. zohľadnil poľahčujúce okolnosti, ako čistý register trestov, priznanie sa ku skutku, jeho oľutovanie a uhradenie škody.



Prokurátor ešte pri prednesení obžaloby povedal, že cieľom prevodov 12 bytov bolo len vylákanie daňovej výhody. Výsledkom bol vykázaný nadmerný odpočet DPH vo výške takmer dva milióny eur. Okrem nepodmienečného trestu žiadal aj prepadnutie majetku Ladislava B.



Obhajca Filip sa v rámci záverečnej reči s návrhom trestu nestotožnil. "V otázke rozhodovania o vine je právna situácia mimoriadne jednoduchá, keďže môj klient vyhlásil, že je vinný. Nielenže to vyhlásil, ale v zákonom stanovenej lehote uhradil predmetnú sumu. Vzhľadom na skutočnosť, že môj klient 10. januára 2018 uhradil 1,7 milióna eur, navrhujem ho oslobodiť spod obžaloby, lebo trestnosť činu zanikla. Navrhujem aj alternatívny návrh, a to trest odňatia slobody s podmienečným odkladom jeho výkonu," povedal Filip.



Za prekvapujúci označil návrh na prepadnutie majetku. Filip povedal, že zastupoval množstvo klientov v rovnakých trestných veciach, ale prepadnutie majetku sa žiada len pri Ladislavovi B. Ladislav B. sa vyjadrovať pred médiami nechcel, neodpovedal na žiadnu otázku. "Môžete mu klásť otázky, nedostanete odpovede. Nie sme na tlačovej konferencii, aj keď to tak vyzerá. A nie je to príjemné," povedal novinárom Filip.



Úrad špeciálnej prokuratúry ešte koncom marca informoval, že prokurátor neakceptoval návrh Ladislava B. na zastavenie trestného stíhania z dôvodu účinnej ľútosti a na podnikateľa podal obžalobu pre trestný čin neodvedenia dane a poistného.