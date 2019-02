Lajčák absolvoval prvý deň na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii

Panelové a interaktívne diskusie boli zamerané na aktuálnu situáciu na Ukrajine.

Mníchov 17. februára (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák sa v sobotu v rámci 55. ročníka Mníchovskej bezpečnostnej konferencie zúčastnil na štyroch diskusných fórach a absolvoval rovnaký počet bilaterálnych stretnutí.



Panelové a interaktívne diskusie boli zamerané na aktuálnu situáciu na Ukrajine, najmä v kontexte tohtoročných prezidentských a parlamentných volieb, na bezpečnosť v juhovýchodnej, ako aj východnej Európe i na úlohu, ktorú by mala v budúcnosti zohrávať Európska únia v globálnom meradle.



Uvedené diskusie boli osobitne prínosné aj z pohľadu aktuálneho predsedníctva SR v rámci Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).



Šéf slovenskej diplomacie na rokovaní s ministrom zahraničných vecí Japonska Taróm Kónom podporil ďalší všestranný rozvoj bilaterálnych vzťahov a pokračovanie doterajšej plodnej spolupráce Bratislavy a Tokia na pôde medzinárodných organizácií. Partneri v tejto súvislosti prediskutovali aktuálne bezpečnostné výzvy regionálneho a globálneho charakteru, ktorým čelia obe krajiny.



Lajčák informoval svojho rezortného kolegu o cieľoch a aktivitách prebiehajúceho slovenského predsedníctva v OBSE a ocenil prínos Japonska v rámci Ázijskej kontaktnej skupiny OBSE, ktorej bude SR predsedať v roku 2020.



Lajčák v sobotu rokoval aj s Georgem Ciambom, delegovaným ministrom pre európske záležitosti Rumunska, ktoré v súčasnosti predsedá Rade EÚ. Slovenský minister zaželal partnerovi veľa úspechov pri výkone predsedníctva.



V tejto súvislosti skonštatoval, že májový summit v rumunskom meste Sibiu, ktorý sa uskutoční medzi tzv. brexitom a voľbami do Európskeho parlamentu, bude nepochybne kľúčovou udalosťou pod vedením Bukurešti.



"Bratislavským summitom počas nášho predsedníctva v Rade EÚ sa začal proces strategickej reflexie v rámci Únie. Ďalší dôležitý impulz v tomto smere očakávame práve na vrcholnej schôdzke v Sibiu. Je to dôležité najmä vo vzťahu k európskym občanom," uviedol Lajčák.



V rozhovore s prezidentom Čiernej Hory Milom Djukanovičom partneri ocenili priateľské bilaterálne vzťahy medzi oboma krajinami, ktoré sú dlhodobo na vysokej úrovni, a vymenili si názory na súčasnú vnútropolitickú situáciu v tejto západobalkánskej krajine.



Lajčák zhodnotil dynamiku napredovania Čiernej Hory v rámci integrácie do EÚ, pričom povzbudil Djukanoviča v pokračovaní naštartovaných reforiem.



"Teší ma, že Čierna Hora si udržala pozíciu regionálneho lídra reformných a integračných procesov do EÚ. Je dôležité, aby ste naďalej pokračovali v plnení reforiem s dôrazom na oblasť právneho štátu a boja proti organizovanému zločinu a korupcii," uviedol minister Lajčák a potvrdil, že Čierna Hora môže aj naďalej počítať s podporou SR, ako aj s odovzdávaním autentických skúseností z našej transformácie a integrácie.



Partneri takisto zhodnotili súčasný vývoj v regióne západného Balkánu a vyslovili očakávanie, že ratifikácia a implementácia Prespanskej dohody medzi Gréckom a Macedónskom bude mať pozitívny vplyv na riešenie ďalších otvorených regionálnych otázok.