Lajčák apeloval v Davose na integráciu krajín západného Balkánu

Účastníci diskusie hovorili o príležitostiach a výzvach na podporu dôveryhodných vzťahov a s tým súvisiacej hospodárskej transformácie regiónu.

Davos 25. januára (TASR) - Záverečný deň Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose bol venovaný západnému Balkánu. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák ako medzinárodne uznávaný expert na daný región vystúpil v paneli nazvanom "Budovanie silného partnerstva pre rast a mier na západnom Balkáne". TASR o tom informoval Tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ).



Účastníci diskusie hovorili o príležitostiach a výzvach na podporu dôveryhodných vzťahov a s tým súvisiacej hospodárskej transformácie regiónu. Minister Lajčák vo svojom vystúpení pripomenul, že ak je politická situácia nestabilná a jej vývoj ide nesprávnym smerom, podobne sa vyvíja aj ekonomika danej krajiny či regiónu, pričom v prípade západného Balkánu to platí dvojnásobne. Za pozitívny príklad správneho vývoja označil nedávnu dohodu medzi Aténami a Skopje o novom názve Macedónska. Zároveň vyjadril presvedčenie, že jedinou možnou správnou cestou je zjednotenie EÚ a západného Balkánu, pričom čím skôr sa to podarí, tým lepšie to bude pre zúčastnené strany.



"Ak EÚ premešká ďalšiu príležitosť na integráciu krajín západného Balkánu, bude to znamenať pomyselné otvorenie dverí pre prehĺbenie nestability a ďalšieho vplyvu zo zahraničia na tento región. Ten sa stane akousi zónou konfliktov a európsky kontinent bude rozdelený a nestabilný," uviedol Lajčák. Dodal, že zatiaľ čo západný Balkán je predmetom záujmu viacerých globálnych hráčov, iba EÚ mu môže navyše ponúknuť aj potrebnú víziu.



V prípade dialógu medzi Belehradom a Prištinou apeloval na obe strany, aby sa vrátili za rokovací stôl. Zároveň konštatoval, že súhlasí so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom, že zmrazený konflikt je najhorším možným scenárom ďalšieho vývoja. Pokiaľ ide o hospodársky rozvoj regiónu, šéf slovenskej diplomacie vidí ako dobrú príležitosť spustenie štvrtej priemyselnej revolúcie. Vo svojom vystúpení zároveň zdôraznil, že Slovensko podporuje vytvorenie pridruženého centra pre štvrtú priemyselnú revolúciu v regióne západného Balkánu.



Lajčák sa na počas Svetového ekonomického fóra stretol aj s osobitným vyslancom generálneho tajomníka OSN pre oblasť bezpečnosti cestnej premávky a zároveň riaditeľom Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA) Jeanom Todtom s ktorým diskutoval o otázkach relevantných pre budúcnosť automobilového priemyslu.