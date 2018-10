Lajčák: Do plnenia udržateľných cieľov treba zapojiť súkromný sektor

Teplotne nadpriemerný rok 2017, zvyšovanie hladiny oceánov, ale aj neustávajúci hlad vo svete podľa šéfa slovenskej diplomacie svedčia o tom, že v tomto smere je potrebná zvýšená aktivita.

Ženeva 25. októbra (TASR) – Od prijatia Agendy 2030 napĺňanie cieľov udržateľného rozvoja napredovalo, nie však dostatočne. Zástupcovia vlád a predstavitelia Organizácie Spojených národov musia vedieť ciele udržateľného rozvoja predať ako ktorúkoľvek inú investíciu. Zdôraznil to slovenský minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) vo svojom vystúpení na Svetovom investičnom fóre UNCTAD (Konferencia OSN pre obchod a rozvoj).



Teplotne nadpriemerný rok 2017, zvyšovanie hladiny oceánov, ale aj neustávajúci hlad vo svete podľa šéfa slovenskej diplomacie svedčia o tom, že v tomto smere je potrebná zvýšená aktivita. Tú treba podľa neho hľadať aj v partnerstve so súkromným sektorom. Verejné financie na splnenie týchto cieľov totiž nestačia.



"Bez investícií sa však ďaleko nedostaneme," obáva sa Lajčák. Preto je podľa neho potrebné spojiť oblasti, kde sú veľké nedostatky, s potenciálnymi zdrojmi, ktoré má práve v súkromný sektor.



Lajčák informoval aj o svojich aktivitách vo funkcii predsedu 72. Valného zhromaždenia OSN zameraných na vytvorenie praktických nástrojov na podporu financovania udržateľných zdrojov. Na tento účel zároveň minister vo štvrtok oficiálne spustil webovú stránku Financovanie pre udržateľné ciele, ktorá definuje aj nástroje na mobilizáciu a správne smerovanie investícií do kľúčových sektorov ekonomík s cieľom vytvorenia čo najlepších podmienok pre udržateľný rozvoj vo svete.







