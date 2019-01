M. Lajčák: EÚ chce s krajinami ASEAN nadviazať strategické partnerstvo

ASEAN predstavuje združenie desiatich krajín juhovýchodnej Ázie a funguje ako medzivládna organizácia na zlepšovanie hospodárskej, politickej a kultúrnej spolupráce.

Brusel 21. januára (TASR) - Európska únia chce povýšiť svoje vzťahy s krajinami Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) na úroveň strategického partnerstva. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák to uviedol v pondelok pre TASR po zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli, ktorého záver patril rokovaniam s ministrami zahraničných vecí z uvedeného združenia.



Šéf slovenskej diplomacie pripomenul, že išlo v poradí o 22. ministerskú konferenciu EÚ - ASEAN, pričom tá predošlá sa konala v roku 2016 počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ v Bangkoku a Slovensko jej predsedalo.



Podľa Lajčáka tieto ministerské stretnutia treba vnímať v dvoch rovinách - na jednej strane ako možno skvalitniť vzájomnú spoluprácu a na strane druhej ako možnosť vymieňať si názory na strategické globálne témy a na dianie v našom susedstve. Dodal, že z pohľadu EÚ bolo zaujímavé predstaviť napríklad vývoj na Ukrajine, kým ministri z členských krajín ASEAN vysvetlili ich pohľad na dianie okolo Mjanmarska.



"V princípe bolo prijaté rozhodnutie, že povýšime naše vzťahy na úroveň strategického partnerstva. Treba však vyriešiť ešte niektoré obchodné otázky, ktoré tomu bránia," opísal situáciu šéf slovenskej diplomacie.



Lajčák v tejto súvislosti spresnil, že EÚ je pre ASEAN druhým najväčším obchodným partnerom a pre Úniu je tento región tretím najdôležitejším obchodným partnerom.



"To je blok, ktorý zahŕňa veľmi významné krajiny. Juhovýchodná Ázia je najdynamickejšie sa rozvíjajúci región sveta. Je to partnerstvo dvoch sebavedomých a úspešných strán, ktoré si majú čo povedať a ktoré si môžu pomôcť," dodal minister.



ASEAN predstavuje združenie desiatich krajín juhovýchodnej Ázie a funguje ako medzivládna organizácia na zlepšovanie hospodárskej, politickej a kultúrnej spolupráce. Zakladajúcimi členmi združenia boli v roku 1967 Indonézia, Filipíny, Malajzia, Singapur a Thajsko. Neskôr sa medzi členov zaradili Brunej, Kambodža, Laos, Mjanmarsko a Vietnam.



spravodajca TASR Jaromír Novak