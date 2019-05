M. Lajčák: Kandidátske krajiny na vstup do EÚ nemôžeme ignorovať

Minister Lajčák dvojdňovou návštevou Podgorice začal ďalšiu etapu svojich ciest v pozícii úradujúceho predsedu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe do krajín regiónu západného Balkánu.

Podgorica 8. mája (TASR) - Voči krajinám, ktorým bola ponúknutá európska perspektíva, má Európska únia zodpovednosť a nemôže ich na polceste integračného procesu začať ignorovať. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák to vyhlásil v stredu počas svojej návštevy Čiernej Hory.



"Vieme dobre, že proces európskej integrácie a rozširovanie Európskej únie momentálne prakticky stagnuje. Keď sa o tom rozprávate v Paríži, v Berlíne, hovoria, musíme sa sústrediť na iné veci a nemáme teraz na to čas. A potom prídete sem na Balkán, do krajiny, ktorá si nevie predstaviť inú budúcnosť než európsku budúcnosť a ktorá dychtivo čaká na každú dobrú správu z európskych hlavných miest," povedal šéf slovenskej diplomacie, ktorý v roku 2006 z poverenia EÚ pripravil referendum o nezávislosti Čiernej Hory.



"My sme im ponúkli európsku perspektívu. A my nemôžeme, keď sú na pol ceste, povedať, prepáčte, my teraz máme iné starosti," konštatoval Lajčák s tým, že voči týmto krajinám má Únia zodpovednosť.



Táto situácia je podľa jeho slov o to vážnejšia, že Čierna Hora ako líder integračného procesu už okrem jednej otvorila všetky prístupové kapitoly. Podgorica aktuálne čaká na signál z Bruselu na otvorenie poslednej kapitoly, na čo nedali súhlas všetky členské krajiny.



"A zase mám veľmi kritický pocit, že si neuvedomujú v tých hlavných mestách Európskej únie, že tieto rozhodnutia sú sebecké a že predsa krajinu, ktorá jasne napreduje, ktorá plní podmienky, nemôžeme takýmto spôsobom odignorovať," povedal Lajčák.



V tejto súvislosti vyjadril vieru, že "sa Európska únia spamätá" a bez ohľadu na všetky problémy, ktoré má napríklad aj s voľbami alebo brexitom, na svoje krajiny v susedstve nezabudne. Pretože podľa jeho slov "signál, ktorý takýmto spôsobom vysielame, môže byť až devastujúci na proeurópsku atmosféru".



Minister Lajčák dvojdňovou návštevou Podgorice začal ďalšiu etapu svojich ciest v pozícii úradujúceho predsedu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) do krajín regiónu západného Balkánu.



Čierna Hora je zatiaľ posledným členom Severoatlantickej aliancie a oficiálnym kandidátom na vstup do Európskej únie. Podgorica má otvorených 32 z 33 prístupových kapitol a predbežne uzatvorené tri. Poslednú zostávajúcu kapitolu - hospodárska súťaž - chce krajina otvoriť počas rumunského predsedníctva v Rade EÚ.







osobitná spravodajkyňa TASR Lucia Čarnecká