M. Lajčák: Krajiny EÚ sú za zavádzanie sankcií kvôli chemickým útokom

Minister zahraničných vecí SR upozornil, že používanie chemických zbraní je zakázané medzinárodnými dohodami.

Brusel 21. januára (TASR) - Všetky členské krajiny EÚ boli v pondelok zajedno pri zavádzaní sankcií voči deviatim ľuďom zodpovedným za prípravu a realizáciu chemických útokov, ku ktorým došlo v roku 2018. Uviedol to minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák v rámci rokovaní Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli.



Lajčák spresnil, že Rada ministrov sa prvýkrát od októbra 2018 - keď prijala mechanizmus sankcionovania fyzických a právnických osôb, voči ktorým je dôvodné podozrenie, že nesú zodpovednosť za chemické útoky - rozhodla tento mechanizmus "naplniť menami".



Členské štáty sa zhodli na uvalení sankcií na štyroch ruských občanov v súvislosti s otrávením bývalého agenta ruskej vojenskej rozviedky Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije, ku ktorému došlo v marci 2018 v anglickom Salisbury. Reštrikcie EÚ postihli aj jednu sýrsku inštitúciu a piatich Sýrčanov zapojených do vývoja chemických zbraní.



"Vývoj udalostí v priebehu roka 2018 ukázal, že dochádza k zneužívaniu chemických zbraní na viacerých miestach vo svete. V Európe to bol prípad zo Salisbury," opísal situáciu Lajčák.



Upozornil, že používanie chemických zbraní je zakázané medzinárodnými dohodami. "Ich používanie je brutálne a cynické voči civilnému obyvateľstvu. Nemajú mať miesto v žiadnom arzenáli," dodal minister.



Lajčák zároveň pripomenul, že ide o samostatné rozhodnutie EÚ, ale vychádza z expertízy a uzáverov, ku ktorým dospela Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OCPW).



Spravodajca TASR Jaromír Novak