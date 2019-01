M. Lajčák: Mayová povedala, čo neche ohľadom brexitu, ale nie čo chce

Lajčák pripomenul, že EÚ vníma Mayovej vystúpenie ako snahu hľadať riešenie po tom, čo britský parlament 15. januára odmietol dohodu o brexite. Zatiaľ sa jej však podarilo iba zúžiť možnosti.

Brusel 21. januára (TASR) - Diplomati z krajín EÚ boli zvedaví na tzv. "plán B", s ktorým mala v pondelok v britskom parlamente "vyrukovať" premiérka Theresa Mayová. Únia si však na ďalšie detaily musí ešte počkať, skonštatoval minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák v rámci rokovaní Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli.



Šéf slovenskej diplomacie pripomenul, že EÚ vníma Mayovej vystúpenie ako snahu hľadať riešenie po tom, čo britský parlament 15. januára odmietol dohodu o riadenom ukončení členstva Británie v Únii, zatiaľ však v konkrétnej rovine veľa neponúkla. Skôr sa jej podarilo zúžiť možnosti "z piatich rôznych scenárov na dva alebo dva a pol".



"Skôr povedala, čo nebude, než to, čo bude. Nebude druhé referendum, nebude zrušený brexit a s veľkou pravdepodobnosťou nemajú v úmysle ani žiadať o predlženie prechodného obdobia," zhodnotil situáciu Lajčák. Podľa jeho slov to znamená, že sa riešenie bude hľadať pri tej najcitlivejšej otázke, čiže v súvislosti s tzv. írskou poistkou. "Tu ale ešte potrebujem bližšie počuť, čo to má byť," dodal.







Lajčák pripomenul, že Mayová chce širšiu konzultáciu vo vnútri Spojeného kráľovstva, na ktorej výsledok si EÚ musí počkať. Zároveň spresnil, že z pohľadu EÚ stále platí, že netreba nič meniť na doterajšom postoji k dohode o tzv. brexite.



"Dohoda o brexite sa otvárať nebude. Tak, ako bola vyrokovaná, je dobrá a nevidíme dôvod čokoľvek na nej meniť," upozornil a dodal, že si nevie predstaviť nejakú lepšiu ponuku ako alternatívu k tejto dohode. Zdôraznil, že ide o dokument, na ktorom sa pracovalo dva roky a všetci boli toho súčasťou - súhlasili s ňou vyjednávači z oboch strán a odobrili ju politici 27 členských krajín EÚ, ako aj britská premiérka v mene svojej krajiny. "Myslieť si, že je niekde v špajze na poličke lepšia dohoda a my sme na ňu za dva roky neprišli, mi pripadá trochu zvláštne. A hlavne je to vyrovnaná dohoda, čiže miera výhod a záväzkov musí byť na tej istej úrovni," vysvetli Lajčák.



Najvýraznejším posolstvom Mayovej vystúpenia v britskom parlamente je podľa Lajčáka to, že opäť a jednoznačne potvrdila, že práva občanov EÚ, a teda aj práva Slovákov, žijúcich v Británii budú zachované a na tomto záväzku zo strany Londýna sa nič nemení.



Lajčák niektoré mediálne správy o prehodnotení Veľkopiatkovej dohody medzi katolíkmi a protestantmi v Severnom Írsku z roku 1998 vníma iba ako úvahy. Upozornil, že aj EÚ chce riešiť otázku írskej poistky, ktorá upravuje režim na hranici medzi Severným Írskom a Írskou republikou, ale treba to riešiť tak, aby žiadna strana nebola znevýhodnená.



