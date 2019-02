Lajčák navštívi Moskvu ako predseda OBSE aj ako šéf diplomacie SR

Šéf slovenskej diplomacie zároveň upozornil, že počas pobytu v ruskej metropole zhodnotí aj svoje doterajšie návštevy v úlohe úradujúceho predsedu OBSE na Ukrajine, v Moldavsku a Gruzínsku.

Brusel 19. februára (TASR) - Ukrajina bude dominantnou témou utorňajších rokovaní ministra zahraničných vecí SR a úradujúceho predsedu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Miroslava Lajčáka v Moskve so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom.



Lajčák to uviedol v pondelok v rozhovore pre TASR po skončení zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli. Zdôraznil, že jeho návšteva v Moskve a rokovania s Lavrovom sa konajú v kontexte slovenského predsedníctva v OBSE.



"Máme na programe dlhý zoznam vecí, ktoré sú na agende OBSE. Zaujímajú ma názory a postoje Ruskej federácie k týmto témam," vysvetlil Lajčák. Spresnil, že situácia na Ukrajine bude jednou z ústredných tém rokovaní. "Chcem v Moskve pomôcť identifikovať, čo dokážeme v priebehu tohto roka urobiť," dodal.



Podľa jeho slov aj napriek tomu, že na Ukrajine prebehnú parlamentné aj prezidentské voľby a politický proces v tomto štáte tým bude ovplyvnený, Slovensko ako predsednícka krajina OBSE identifikovala konkrétne kroky a aktivity, ktoré sa dajú urobiť, aby bolo možné pomôcť ľuďom. "Verím, že nájdem podporu na tieto návrhy v Moskve," vyjadril nádej Lajčák.



Šéf slovenskej diplomacie zároveň upozornil, že počas pobytu v ruskej metropole zhodnotí aj svoje doterajšie návštevy v úlohe úradujúceho predsedu OBSE na Ukrajine, v Moldavsku a Gruzínsku. S ruskou stranou si chce vymeniť názory na situáciu v týchto krajinách, ktoré sú poznačené teritoriálnymi konfliktami a priznal, že je zvedavý na hodnotenie zo strany Ruskej federácie.



"Prichádzam do Moskvy aj ako slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí a budeme sa venovať aj bilaterálnym vzťahom, ako aj vzťahom Ruska s Európskou úniou a Severoatlantickou alianciou a nepochybne aj globálnym témam," povedal Lajčák pred odletom do Ruska.



