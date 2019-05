Lajčák: Očakávame prístupové rokovania s Albánskom a S. Macedónskom

Dôkazom dlhodobej podpory krajín V4 pre členstvo západného Balkánu v Únii je podľa Lajčákových slov aj skutočnosť, že išlo v poradí už o desiate stretnutie v danom formáte.

Bratislava 28. mája (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) očakáva, že Európska komisia (EK) v stredu odporučí začať prístupové rokovania Európskej únie (EÚ) s Albánskom a Severným Macedónskom. Vyhlásil to počas tradičného stretnutia ministrov zahraničných vecí V4 a západného Balkánu, ktoré sa v utorok uskutočnilo v Bratislave.



"Načasovanie dnešného stretnutia nebolo náhodné. V stredu EK zverejní svoju výročnú správu o pokroku, ktorý krajiny západného Balkánu dosiahli od ostatnej hodnotiacej správy... My predpokladáme, čo v danej správe bude. Predpokladáme, že EK odporučí, aby EÚ začala prístupové rokovania s Albánskom a so Severným Macedónskom," vyhlásil Lajčák počas tlačovej konferencie. Dodal ďalej, že 18. júna sa bude konať zasadnutie Rady pre všeobecné záležitosti v Luxemburgu, kde by "Európska rada mala prijať rozhodnutie o začatí prístupových procesov s Albánskom a Severným Macedónskom".



Šéf slovenskej diplomacie v tejto súvislosti zdôraznil, že "V4 jednoznačne podporuje takéto rozhodnutie". Utorkové stretnutie podľa jeho názoru "len posilnilo danú pozíciu" a skupina "bude v tomto duchu vystupovať aj v Luxemburgu".



"Sme pripravení odovzdávať naše skúsenosti a aj to robíme. Ale zároveň máme aj morálne právo byť kritickí, keď naši priatelia neplnia tie záväzky, ktoré na seba vzali, pretože ani nám nikto nič neodpustil a nemali sme žiadne skratky na našej ceste do EÚ," dodal minister na záver.



Medzi krajiny západného Balkánu patria Albánsko, Bosna a Hercegovina, Severné Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko a Kosovo, ktorého nezávislosť mnohé krajiny vrátane Slovenska neuznávajú.