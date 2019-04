Lajčák: Odovzdanie moci v Kazachstane prebieha premyslene a cielene

Prezident Kazachstanu Kasym-Žomart Tokajev vyhlásil v utorok predčasné prezidentské voľby, ktoré sa budú konať 9. júna.

Biškek/Bratislava 9. apríla (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák ocenil v utorok spôsob, akým v Kazachstane prebieha odovzdávanie moci po tom, ako minulý mesiac odstúpil z funkcie prezident Nursultan Nazarbajev. Reagoval tak na rozhodnutie dočasného prezidenta Kasyma-Žomarta Tokajeva vyhlásiť na 9. júna predčasné voľby hlavy štátu.



"Deviaty jún je naozaj skoro, takže je záujem, aby sa vzniknutá situácia znormalizovala," vyhlásil v tejto súvislosti Lajčák, pričom dodal, že síce "prezident bol poverený (dočasným) mandátom, je záujem, aby to bol mandát plnohodnotný".



"V každom prípade treba ešte raz oceniť, že odovzdanie moci v Kazachstane prebieha riadene, premyslene a cielene. To znamená s jasným záujmom o to, aby nedošlo k zneisteniu občanov alebo nebodaj k chaosu," zdôraznil šéf slovenskej diplomacie v Kirgizsku, ktoré spolu s Kazachstanom navštívil v rámci cesty po stredoázijskom regióne v pozícii úradujúceho predsedu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).



"Drahí krajania... rozhodol som sa vypísať predčasné voľby na 9. júna 2019," povedal v televíziou prenášanom prejave Tokajev, ktorý nahradil 78-ročného Nazarbajeva. Vyhlásenie volieb odôvodnil potrebou zbaviť krajinu politickej neistoty, uviedla agentúra Reuters.



Prezidentské voľby v tejto stredoázijskej krajine sa pôvodne mali konať až na budúci rok.



Nazarbajev si aj naďalej drží politický vplyv, keďže zostal šéfom vládnucej strany i predsedom bezpečnostnej rady štátu. Kazašská ústava mu tiež priznáva titul "vodca národa".



Poslanci parlamentu navyše krátko po Nazarbajevovom odchode z úradu schválili premenovanie hlavného mesto Astana na Nursultan - na exprezidentovu počesť. Tento krok vyvolal opozičné protestné zhromaždenia, ktoré sprevádzalo zatýkanie.