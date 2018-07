PRIORITY SPLNENÉ, hodnotí Lajčák ako predseda Valného zhromaždenia OSN

Za najdôležitejšie počas svojho funkčného obdobia ako predseda VZ OSN považuje podporu multilateralizmu, dialógu a agendu mieru.

New York 19. júla (TASR) – Pri preberaní mandátu predsedu 72. Valného zhromaždenia OSN (VZ OSN) si Miroslav Lajčák stanovil štyri priority – zdôraznenie dôležitosti mieru a prevencie konfliktu, otázku migrácie, agendu udržateľného rozvoja a reformné procesy. Všetky vopred stanovené plány sa mu podľa jeho slov podarilo naplniť.



"Vo všeobecnosti panuje hodnotenie, že toto 72. VZ OSN patrí k najťažším. V prvom rade preto, že sa zmenili vonkajšie okolnosti, multilateralizmus a systém pravidiel, ktorý je univerzálne rešpektovaný, je momentálne pod útokom, čiže o to dôležitejšie je, aby sme ukázali, že OSN má svoje miesto a je dôležité pre všetkých. Stanovil som si štyri priority pre tento rok a dnes už môžem povedať, že sme všetky splnili," uviedol pre TASR v utorok na pôde OSN súčasný predseda Valného zhromaždenia, ktorému končí mandát v septembri.



V rámci priority dôležitosti mieru a prevencie konfliktov organizoval v apríli na pôde OSN podujatie na vysokej úrovni, ktoré malo podľa jeho slov veľký úspech. "Viac ako 130 krajín vystúpilo, mali sme tu šesť hláv štátov a vlád, viac ako 30 ministrov a viac ako dva a pol dňa sa o tejto téme diskutovalo veľmi konkrétne. Bolo to v podstate od septembrového VZ OSN najväčšie podujatie. No a dohodli sme sa, že OSN sa bude tejto téme venovať každoročne," spresnil Lajčák.







V oblasti migrácie VZ OSN dostalo za úlohu pripraviť dokument, Globálny kompakt pre migráciu, ktorého znenie schválilo v piatok (13.7.). "Samotný dokument by mal byť formálne schvaľovaný v Maroku v decembri. Je to vôbec prvý dokument, ktorý sa venuje téme migrácie. Napriek tomu, že migrácia je niečo, s čím sa všetci stretávame, nemáme k dispozícii ani jeden dokument. Čiže toto je nejaký rámec. Ide o právne nezáväzný politický dokument, súbor odporúčaní, ktorých cieľom je uvedomiť si, že migrácia je realita," uviedol. Zároveň dodal, že dokument nehodnotí migráciu ako dobrý alebo zlý jav, ale pristupuje k nej fakticky.



"Dokument sa snaží nájsť rovnováhu, aby ľudia len kvôli tomu, že boli nútení opustiť svoje domovy, neboli zneužívaní, neboli porušované ich elementárne ľudské práva aj ľudská dôstojnosť. Zároveň však plne rešpektuje suverenitu štátov a ich výlučné právo rozhodovať, kto môže a nemôže vstúpiť na ich územie," dodal.



V otázke agendy udržateľného rozvoja organizoval tri veľké podujatia venované vode, mládeži a hľadaniu finančných zdrojov pre napĺňanie tejto agendy. V reformnej oblasti prebieha niekoľko procesov, pričom Lajčák víta, že sa VZ OSN podarilo schváliť aj tri reformné návrhy generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa.



Popri týchto aktivitách Miroslav Lajčák predstavil na pôde OSN novinku - ranné dialógy s predsedom Valného zhromaždenia. "Cieľom je poukázať na to, že napriek tomu, že hodiny a hodiny sa tu každý deň trávia rokovaniami, chýba reálny dialóg," uviedol.



Za najdôležitejšie počas svojho funkčného obdobia ako predseda VZ OSN považuje podporu multilateralizmu, dialógu a agendu mieru. "Osobne s mojím pozadím ako profesionálny diplomat a minister zahraničných vecí som mal a mám silný pocit, že akoby agenda mieru, hlavne prevencie konfliktov, bola trošku v pozadí, a chcel som ju zvýrazniť," doplnil.



Miroslav Lajčák nemá pocit, že by počas svojho funkčného obdobia niečo nedotiahol do konca. Je presvedčený, že vďaka svojmu pôsobeniu zviditeľnil Slovensko v prostredí OSN. "Ak neskromne poviem, že naše pôsobenie tu je vnímané pozitívne, tak je to pozitívum pre Slovensko," uzavrel.



