Lajčák rokoval v Moskve s Lavrovom, otvoril aj prípad Oleha Sencova

Moskva 10. októbra (TASR) - Minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák rokoval v utorok v Moskve so svojim rezortným kolegom Sergejom Lavrovom. Pri tejto príležitosti otvoril aj prípad v Rusku väzneného ukrajinského režiséra Oleha Sencova. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.



Lajčák vyjadril nádej, že ruská strana k Sencovovi pristúpi v súlade so svojimi medzinárodnoprávnymi záväzkami a vyzval na režisérovo prepustenie na slobodu.



"Celá Európa a svet dnes upriamujú svoju pozornosť na vás a očakávajú, že zoberiete do úvahy humanitárny rozmer celého prípadu a urobíte gesto, ktoré by medzinárodné spoločenstvo určite ocenilo", uviedol vo svojom apele na ruského partnera šéf slovenskej diplomacie.



Zároveň informoval Lavrova o prioritách budúcoročného slovenského predsedníctva v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).



"Naším záujmom je okrem iného napomôcť zlepšeniu životných podmienok obyvateľov žijúcich v oblastiach na východe Ukrajiny, ktoré sú postihnuté konfliktom a prispieť k hľadaniu mierového riešenia", uviedol Lajčák.



Ministri prediskutovali tiež aktuálne otázky bilaterálnej spolupráce s dôrazom na oblasť obchodnej výmeny a energetiky.



Lajčák uviedol, že aj napriek zložitej medzinárodnopolitickej situácii a zhoršeným vzťahom medzi Bruselom a Moskvou, je v záujme SR pokračovať v aktívnom dialógu s ruskou stranou s cieľom hľadania riešení na aktuálne svetové a regionálne výzvy.



Obaja ministri si taktiež vymenili názory na viaceré aktuálne medzinárodné témy, vrátane západného Balkánu, blízkovýchodného mierového procesu, Sýrie, Iraku, situácie na Kórejskom polostrove či reformy OSN. Lavrov zároveň ocenil výsledky, ktoré sa Lajčákovi podarilo dosiahnuť v pozícii predsedu 72. Valného zhromaždenia OSN.



Lajčák na záver svojho pobytu v ruskej metropole navštívil Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov (MGIMO), kde si z rúk rektora Anatolija Torkunova prevzal čestný doktorát, ktorý mu udelilo vedenie univerzity. Následne vystúpil s prednáškou na tému "Multilateralizmus v súčasných vzťahoch" a zúčastnil sa na diskusii so študentmi.