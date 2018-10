M. Lajčák: Spolupráca s Charkovom môže SR pomôcť nájsť pracovnú silu

Minister zahraničných vecí SR pripomenul, že dvanásť študentov z charkovských vysokých škôl dostalo možnosť absolvovať magisterské štúdium v SR, pričom ich počet by mohol vzrásť až na 50.

Charkov 5. októbra (TASR) – Spolupráca s ukrajinským Charkovom môže podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka pomôcť Slovensku nájsť kvalifikovanú pracovnú silu. Vyhlásil to počas piatkovej návštevy východoukrajinského mesta.



Lajčák pripomenul, že dvanásť študentov z charkovských vysokých škôl dostalo možnosť absolvovať magisterské štúdium na Slovensku, pričom ich počet by mohol vzrásť až na 50. "To je presne ten zdroj vysoko kvalifikovanej pracovnej sily, ktorú na Slovensku potrebujeme a hľadáme - a tu je k dispozícii," povedal Lajčák.



Slovenský minister v Charkove navštívil aj priestory strojárenského závodu FED, ktorý vyrába zariadenia pre letecký priemysel. Podľa neho má fabrika záujem zriadiť pobočku na Slovensku. "Pobyt v Charkove ukazuje, aký obrovský potenciál tu vieme nájsť pre tie veci, ktoré na Slovensku považujeme za dôležité," dodal Lajčák.



Šéfa slovenskej diplomacie v piatok predpoludním prijala gubernátorka Charkovskej oblasti Julia Svitlyčná a v budove Charkovskej oblastnej administrácie absolvoval krátky rozhovor so svojím ukrajinským rezortným kolegom Pavlom Klimkinom. Neskôr ho prijal zástupca primátora Charkova Igor Terechov.



Minister Lajčák sa má vrátiť na Slovensko v piatok večer.



Osobitný spravodajca TASR Erik Rédli