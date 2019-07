Lajčák: SR chce väčšiu obchodnú spoluprácu s Čínou

Lajčák v tejto súvislosti vyzdvihol nedávne podpísanie protokolu o vývoze slovenského mlieka a mliečnych výrobkov do Číny.

Bratislava 10. júla (TASR) - Slovensko má podľa ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka (nominant Smeru-SD) záujem posilniť obchodno-ekonomickú spoluprácu s Čínou a zvýšiť slovenský export do tejto krajiny. Uviedol to na rokovaní s čínskym ministrom zahraničných vecí Wang Im, ktorý je na pracovnej návšteve Slovenska. Informoval o tom tlačový odbor rezortu diplomacie.



Lajčák v tejto súvislosti vyzdvihol nedávne podpísanie protokolu o vývoze slovenského mlieka a mliečnych výrobkov do Číny. Dodal, že Slovensko má záujem rokovať aj o vývoze ďalších potravinárskych výrobkov.



Partneri tiež potvrdili záujem o posilňovanie vzťahov v oblasti školstva a kultúry. "Verím, že v blízkej budúcnosti podpíšeme medzivládnu dohodu o vzájomnom uznávaní vysokoškolských diplomov, vysvedčení a akademických titulov, ako aj nový program kultúrnej spolupráce na roky 2020 - 2024," vyhlásil Lajčák.



Slovenský minister s čínskym kolegom hovoril aj o výzvach slovenského predsedníctva v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a ďalších globálnych otázkach. Diskutovali tiež o možnostiach vzájomnej podpory kandidatúr do medzinárodných organizácií.