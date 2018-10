Lajčák: SR si uvedomuje, že Írsko pocíti následky brexitu najviac

Minister Lajčák informoval svojho partnera o hlavných aspektoch predsedníctva SR v OBSE v roku 2019, ako aj o prioritách slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke.

Dublin/Bratislava 10. októbra (TASR) - Slovensko si uvedomuje, že Írsko pocíti následky brexitu najviac zo všetkých členských krajín EÚ, konštatoval v stredu minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák počas oficiálnej návštevy Írska. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.



Okrem rokovania s podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí a obchodu Írska Simonom Coveneym navštívil Miroslav Lajčák aj hranicu medzi Írskom a Severným Írskom.



"Stretnutia s vami - miestnymi ľuďmi a podnikateľmi žijúcimi v prihraničnej oblasti - mi umožnili precítiť ich obavy z brexitu a poskytli mi detailnejší obraz o jeho možných negatívnych dopadoch na váš každodenný život," uviedol šéf slovenskej diplomacie.



Aj v rozhovore so Simonom Coveneym dominovala téma brexitu, kde si Slovensko podľa ministra Lajčáka uvedomuje, že Írsko pocíti následky brexitu najviac zo všetkých členských krajín EÚ. Partneri sa zhodli, že výsledkom rokovaní o brexite by mala byť dohoda, ktorá nenarúša integritu jednotného trhu a zároveň zachová otvorenú hranicu medzi Írskom a Severným Írskom ako základný princíp mierového procesu na Írskom ostrove. Ministri sa venovali aj aktuálnym európskym témam - budúcnosti EÚ, migrácii, očakávaniam od viacročného finančného rámca, ako aj aktuálnym medzinárodnopolitickým otázkam vrátane vývoja vzťahov medzi EÚ a Ruskom.



Minister Lajčák informoval svojho partnera o hlavných aspektoch predsedníctva SR v OBSE v roku 2019, ako aj o prioritách slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke.



"Slovensko spájajú s Írskom podobné geopolitické atribúty – sme stredne veľké krajiny s proexportnou ekonomikou, členovia EÚ a eurozóny, avšak naša ekonomická kooperácia sa nerozvinula do tej miery, aby zodpovedala svojmu potenciálu, najmä pokiaľ ide o spoluprácu malých a stredných podnikov," uviedol na margo hospodársko-obchodných vzťahov M. Lajčák. Výzvou, pred ktorou obe krajiny stoja, je podľa neho prehĺbenie kooperácie v oblasti nových technológií, inovácií, či start-upov.



Šéf slovenskej diplomacie vystúpil na pôde najvýznamnejšieho írskeho think-tanku - Inštitútu pre medzinárodné a európske záležitosti (IIAE) na tému "Budúcnosť dvadsaťsedmičky EÚ z perspektívy Slovenskej republiky". Vo svojom prejave skonštatoval, že v blízkej budúcnosti chceme vidieť jednotnú, prosperujúcu a bezpečnú Európsku úniu. Takú, ktorá by hrala významnú globálnu úlohu vo svetovej politike, adekvátnu jej ekonomickej sile.



"EÚ je spoločnosť vyznávajúca a presadzujúca hodnoty, ako sú sloboda, demokracia, ľudské práva, sociálna solidarita, ekologická udržateľnosť a racionalita a ktorá je otvorená medzinárodnej spolupráci na báze princípov multilateralizmu. Chceme byť súčasťou Európskej únie, v ktorej sa strategické rozhodnutia budú prijímať na báze konsenzu a vzájomného rešpektu," uviedol minister Lajčák a dodal, že neveríme v nacionalizmus, protekcionizmus a unilateralizmus.



Šéf slovenskej diplomacie taktiež zdôraznil, že si želáme plne funkčný Schengen a prosperujúcu eurozónu. Zároveň vyjadril podporu krajinám západného Balkánu v ich európskom integračnom úsilí, podmieneného nevyhnutnosťou prijatia reforiem.



"Taktiež sme pripravení pomôcť krajinám Východného partnerstva v ich transformačnom úsilí," skonštatoval minister.



Na záver svojho pracovného programu v Dubline mal minister Lajčák na programe stretnutie s predstaviteľmi slovenskej komunity v Írsku s cieľom diskutovať o možnostiach ich podpory zo strany vlády SR, osobitne prostredníctvom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, dodal tlačový odbor MZVaEZ SR.