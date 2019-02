Lajčák v Budapešti: Chceme, aby hlas strednej Európy bolo jasne počuť

Šéf slovenskej diplomacie ocenil kvalitu dvojstranných vzťahov Slovenska a Maďarska.

Budapešť/Bratislava 25. februára (TASR) - Chceme, aby hlas strednej Európy – Slovenska, Maďarska a krajín Vyšehradskej štvorky (V4) - bolo jasne počuť, vyhlásil v pondelok v Budapešti slovenský minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD), ktorý sa tam stretol so šéfom maďarskej diplomacie Péterom Szijjártóom.



"Sme presvedčení o tom, že máme do európskej debaty čo ponúknuť: naše vlastné skúsenosti, náš úspech pri transformácii našich spoločností, pri zabezpečení blahobytu našich občanov a pri zlepšení životnej úrovne," povedal Lajčák, ktorého pozval Szijjártó na poradu maďarských veľvyslancov.



Šéf slovenskej diplomacie ocenil kvalitu dvojstranných vzťahov Slovenska a Maďarska. "Sme hrdí na to, že súčasné vlády Maďarska a Slovenskej republiky, súčasní ministri zahraničných vecí, dokázali to, že máme dnes historicky najlepšie vzájomné vzťahy. Dokázali sme si sadnúť za stôl, hovoriť o veciach bez zbytočných emócií, ale aj bez toho, aby sme si zatvárali oči a nejaké veci skrývali pod koberec," zdôraznil.



Maďarský minister podčiarkol, že SR a Maďarsko sú susedné a spojenecké krajiny a že v uplynulých rokoch na oboch stranách hraníc pracovali veľa v záujme toho, aby to tak bolo. Podľa jeho slov tieto krajiny úzko spolupracujú v najdôležitejších otázkach budúcnosti Európskej únie, pričom SR aj Maďarsko sa postavili proti ilegálnej migrácii a odmietajú povinné prisťahovalecké kvóty.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach