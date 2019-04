Lajčák v Kazachstane začal sériu zahraničných ciest predsedníctva OBSE

Kazachstan presadzuje myšlienku vytvorenia určitého typu organizácie regionálnej bezpečnosti, ale v danom prípade má na mysli región Ázie.

Nursultan 7. apríla (TASR) – Návštevou Kazachstanu a Kirgizska sa začína druhá séria zahraničných aktivít Slovenska počas tohtoročného predsedníctva v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák to povedal v nedeľu novinárom počas letu do hlavného mesta Kazachstanu - mesta Nursultan.



Prvá časť zahraničných ciest ministra Lajčáka v pozícii úradujúceho predsedu OBSE sa zameriavala na krízové oblasti. "Snažili sme sa identifikovať súčasnú situáciu a hľadať pomoc pri hľadaní politických riešení, ale aj konkrétnych krokov na pomoc ľuďom," zhodnotil Lajčák pred príchodom do stredoázijskej krajiny.



Druhá séria zahraničných ciest sa podľa jeho slov zameriava na oblasti a regióny, v ktorých už OBSE pôsobí.



"Začíname Kazachstanom ako najväčšou krajinou strednej Ázie," pokračoval šéf slovenskej diplomacie s tým, že jeho ambíciou je navštíviť všetkých päť štátov regiónu, ako aj západný Balkán.



"Je to politický signál, ktorý vlády týchto krajín vítajú," povedal na margo návštevy slovenského predsedníctva OBSE v Kazachstane a Kirgizsku. Predchádzajúce dve predsedníctva totiž tieto cesty zo svojho programu vynechali.



Cieľom Lajčákovej cesty je oboznámiť sa so situáciou v Kazachstane a s fungovaním tamojšieho úradu OBSE. Organizácia tam pôsobí prostredníctvom Programového úradu OBSE v Nursultane, ktorého úlohou je už viac než 20 rokov poskytovať Kazachstanu podporu v jeho transformácii a reformnej agende.



Kazachstan má aktuálne záujem o transformáciu tohto úradu na tzv. tematické centrum OBSE či o jeho úplné zrušenie. "Budeme zvažovať pre a proti. Budeme hovoriť o novej dynamike v regióne strednej Ázie," vysvetlil Lajčák.



Kazachstan presadzuje myšlienku vytvorenia určitého typu organizácie regionálnej bezpečnosti, ale v danom prípade má na mysli región Ázie. Táto myšlienka, ktorá vzišla od bývalého kazašského prezidenta Nursultana Nazarbajeva, je podľa Lajčáka stále v ranom štádiu. Zámerom je "vytvoriť niečo ako OBSE pre Áziu" integrovaním spolupráce s ďalšími už jestvujúcimi združeniami.



Šéf slovenskej diplomacie Lajčák bude v pondelok rokovať s dočasným prezidentom Kasymom-Žomartom Tokajevom, ministrom zahraničných vecí Bejbutom Atamkulovom, novou predsedníčkou Senátu Darigou Nazarbajevovou.



Stretnutie s bývalým prezidentom Nazarbajevom minister Lajčák neplánuje.



Na stretnutiach sa Lajčák podľa vlastných slov pokúsi identifikovať novú dynamiku v krajine a to, ako sa "odráža na spoločenskej atmosfére na politických procesoch".



Okrem politických rokovaní Lajčáka preto čaká aj stretnutie so zástupcami kazašskej občianskej spoločnosti, mimovládnymi organizáciami a tamojšími študentmi. Ide o študentov, ktorí absolvovali vzdelávacie programy OBSE a s Lajčákom sa podelia o svoje skúsenosti s nimi.



Ministrova dvojdňová návšteva Kazachstanu sa uskutočňuje ani nie tri týždne po tom, ako tamojší dlhoročný prezident Nursultan Nazarbajev (78) nečakane - po takmer 30 rokoch - odstúpil zo svojej funkcie.



Dočasným prezidentom sa až do nových volieb stal dovtedajší predseda Senátu Tokajev. Do kresla predsedníčky Senátu zasadla Nazarbajevova 65-ročná dcéra. Nasledujúce prezidentské voľby v Kazachstane sa uskutočnia v roku 2020.



Nazarbajev naďalej ostáva šéfom vládnucej strany i predsedom bezpečnostnej rady štátu. Kazašská ústava mu taktiež priznáva titul "vodca národa". Navyše, poslanci parlamentu krátko po Nazarbajevovom odchode z úradu schválili premenovanie hlavného mesto Astana na Nursultan - na exprezidentovu počesť.



V pondelok večer sa úradujúci predseda OBSE Lajčák presunie do susedného Kirgizska.



Osobitná spravodajkyňa TASR Lucia Čarnecká