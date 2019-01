Lajčák v rámci slovenského predsedníctva v OBSE odcestoval na Ukrajinu

Jednou z priorít slovenského predsedníctva v OBSE počas roku 2019 je snaha o riešenie ukrajinského konfliktu a zmierňovanie jeho následkov na civilné obyvateľstvo.

Bratislava/Kyjev 15. januára (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák odcestoval v utorok na dvojdňovú návštevu Ukrajiny. V pozícii úradujúceho predsedu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) ide o jeho prvú cestu do konfliktných regiónov OBSE.



V prvý deň svojej cesty má šéf slovenskej diplomacie v Kyjeve na programe rokovania s vysokými politickými predstaviteľmi Ukrajiny vrátane ministra obrany Stepana Poltoraka, premiéra Volodymyra Hrojsmana a prezidenta Petra Porošenka.



Neskôr v utorok podvečer Lajčák odcestuje do Charkova, kde sa stretne s gubernátorkou Charkovskej oblasti Julijou Svitlyčnou. Spoločne s rezortným partnerom Pavlom Klimkinom a predstaviteľmi charkovskej administratívy otvorí honorárny konzulát SR v Charkove.



V stredu (16.1.) minister Lajčák v sprievode pozorovateľov Osobitnej monitorovacej misie OBSE na Ukrajine (SMM) navštívi kontaktnú líniu v konfliktnej zóne v Luhanskej oblasti na východe krajiny a oboznámi sa s aktuálnou bezpečnostnou a humanitárnou situáciou a činnosťou misie. Na kontrolnom stanovisku Stanica Luhanská podnikne návštevu stanu prvej pomoci projektu Línia života. V neďalekom meste Severodoneck sa stretne so svojím rezortným partnerom Klimkinom, ako aj s predstaviteľmi Luhanskej oblastnej administratívy. Detskej klinike v Luhanskej oblastnej nemocnici, ktorá sa nachádza v meste Lisičansk v blízkosti línie konfliktu, potom minister Lajčák odovzdá humanitárnu pomoc zo Slovenska.



Jednou z priorít slovenského predsedníctva v OBSE počas roku 2019 je snaha o riešenie ukrajinského konfliktu a zmierňovanie jeho následkov na civilné obyvateľstvo. Slovenská diplomacia má taktiež ambíciu počas tohto roka dopomôcť k obnove politického dialógu medzi Ruskom a Ukrajinou.



Osobitná spravodajkyňa TASR Lucia Čarnecká