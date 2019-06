Lajčák v Skopje: EÚ nebude kompletná bez krajín západného Balkánu

Lajčák: Severné Macedónsko sa správa vzorovo v úsilí vstúpiť do EÚ

Na archívnej snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR Martin Baumann

Skopje 19. júna (TASR) – Slovensko želá Severnému Macedónsku prosperitu, mier a úspešnú budúcnosť, ktorá preň príde členstvom v Európskej únii. Na pôde severomacedónskeho národného konventu pre EÚ v Skopje to v stredu povedal slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák, ktorý tento rok zároveň predsedá Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).Ako pripomenul Lajčák, Slovensko je pripravené odovzdávať Severnému Macedónsku svoje skúsenosti z integračného procesu. Slovenský minister ocenil severomacedónsky národný konvent, ktorý sa schádza od roku 2017, za príspevok k širokej verejnej diskusii o EÚ. Pripomenul pri tom aj jeho spoluprácu so Slovenskej spoločnosťou pre zahraničnú politiku.V rámci konventu fungujú štyri pracovné skupiny, piata má vzniknúť na budúci rok, poznamenal. Severomacedónsky konvent podľa Lajčáka zahŕňa všetky relevantné zložky spoločnosti vrátane politických strán, mimovládnych organizácií, náboženských spoločností či samospráv.vyhlásil Lajčák.Pripustil, že EÚ sa za uplynulé roky pasuje s viacerými problémami, ktoré ohrozujú celý projekt. Spomenul pri tom šírenie dezinformácií, populizmus a klesajúcu dôveru verejnosti. EÚ podľa neho nie je dokonalá a za uplynulých desať rokov zažila viacero kríz – finančnú a migračnú krízu či brexit.Na proces vystúpenia Spojeného kráľovstva podľa Lajčáka Európska únia minula mnoho energie a odborných kapacít.povedal Lajčák. Zároveň však vyjadril optimizmus, že prístupový proces so Severným Macedónskom dostane zelenú do konca októbra tohto roku.dodal v príhovore Lajčák.Severomacedónsky minister zahraničných vecí Nikola Dimitrov neskôr sa na spoločnej tlačovej konferencii poďakoval Lajčákovi a Slovensku za podporu pri integrácii do EÚ a NATO.povedal Dimitrov. Pripomenul, že viacerí predstavitelia EÚ vrátane predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera či nemeckej kancelárky Angely Merkelovej uznali, že Severné Macedónsko si plní úlohy súvisiace s prístupovým procesom.(osobitný spravodajca TASR Jaroslav Bublinec)Severné Macedónsko sa v súčasnosti správa tak, ako by si Európska únia želala pri všetkých krajinách západného Balkánu. V Skopje to v stredu uviedol slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák, ktorý počas tohto roka zároveň predsedá Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).Lajčák sa predtým stretol s prezidentom Severného Macedónska Stevom Pendarovským a premiérom Zoranom Zaevom.Severné Macedónsko podľa Lajčákariešiť spor s Gréckom týkajúci sa názvu krajiny.“ zdôraznil Lajčák na brífingu.Lajčák informoval severomacedónskych predstaviteľov o výsledkoch pondelkových rokovaní ministrov zahraničných vecí krajín EÚ v Luxemburgu. Podľa neho síce Skopje očakávalo pozvanie do EÚ, ale rozumie tomu, že sa nateraz“ do októbra. Slovensko podporuje pozvánku do Únie pre Severné Macedónsko, pretože podľa Lajčáka urobilo „upozornil slovenský minister.Ako pokračoval, v Severnom Macedónsku vnímajú Slovensko ako priateľskú krajinu, aj preto, že sa podieľa na organizovaní tamojšieho národného konventu pre EÚ.Lajčák pripomenul, že OBSE má najstaršiu misiu na Balkáne práve v Severnom Macedónsku, ktorá tam funguje od roku 1992. Severné Macedónsko čaká reforma volebného zákona či zákona o prokuratúre vrátane vytvorenia úradu špeciálneho prokurátora.zhodnotil Lajčák, pričom zdôraznil, že Severné Macedónsko víta spoluprácu s OBSE.Lajčák na brífingu pripomenul, že politika rozširovania v súčasnosti nie je v EÚ populárna, aj vo svetle procedúr pre porušovanie princípov demokracie vedených proti Poľsku a Maďarsku. Prevažuje však podľa neho hlas, ktorý presadzuje zároveň konsolidáciu EÚ aj jej rozširovanie.Ani jedna krajina EÚ v Luxembursku v utorok nespochybnila pozvanie pre Severné Macedónsko, avšak proti otvoreniu prístupových rokovaní s Albánskom sa už vyslovilo Holandsko.Lajčák momentálne nevidí možnosť, že obe krajiny dostanú pozvanie. EÚ teda čelí „ťažkému rozhodnutiu ich rozdeliť, alebo veľmi zlému rozhodnutiu nepozvať ani jednu.