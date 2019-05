Lajčák v Talinne rokoval s estónskym ministrom zahraničných vecí

Minister Lajčák sa na pozvanie prezidentky Estónska Kersti Kaljulaidovej zúčastnil na 13. ročníku konferencie Lennart Meri Conference 2019.

Talinn/Bratislava 18. mája (TASR) - Minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák a jeho estónsky rezortný partner Urmas Reinsalu hovorili o budúcnosti EÚ a očakávaniach v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR).



Minister Lajčák navštívil v dňoch 17. a 18. mája estónsky Tallin. Lajčák a Reinsalu sa počas bilaterálneho rokovania venovali najmä otázkam posilňovania vzájomnej ekonomickej spolupráce a aktuálnym európskym témam, uvádza MZVaEZ. Diskutovali tiež o regionálnej bezpečnosti v spojitosti s predsedníctvom SR v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Minister Lajčák v tejto súvislosti označil za prioritnú oblasť nášho záujmu riešenie situácie na Ukrajine.



Obaja ministri sa podľa MZVaEZ zhodli, že je potrebné poskytnúť pevnú podporu Ukrajine zo strany EÚ a že transformácia Ukrajiny na stabilnú a prosperujúcu krajinu je dôležitá pre obe strany.



Minister Lajčák sa na pozvanie prezidentky Estónska Kersti Kaljulaidovej zúčastnil na 13. ročníku konferencie Lennart Meri Conference 2019.



Minister vystúpil v rámci panelovej diskusie zameranej na vývoj spoločenských nálad v Európe a očakávania od nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu.



Účastníci diskutovali o tom, ako by mali lídri, ktorí vzídu z budúcotýždňových volieb, reagovať na výzvy ako migrácia a sociálno-ekonomická nerovnosť, či ako v Európe zvládať s fenomén populizmu.



„Potrebujeme opäť nadchnúť mladú generáciu pre európsky projekt,“ uviedol minister Lajčák. „Európska únia je tu pre nich a musí pracovať tak, aby jasne cítili konkrétne prínosy, ktoré môžu vzísť len zo spolupráce v zjednotenej Európe," povedal a dodal, že žiadny štát samostatne nedokáže ponúknuť toľko, čo dokážeme ponúknuť všetci spoločne.



"Pred nami je množstvo výziev a Slovensko im môže najlepšie čeliť ako súčasť silnej a zjednotenej Európskej únie. Verím, že občania naprieč EÚ budú mať toto na pamäti, keď si už budúci týždeň budú voliť svojich zástupcov. Ide o veľa. Ide o budúcnosť Európy,“ doplnil minister.



Minister Lajčák takisto absolvoval rokovanie s ministrom zahraničných vecí Severomacedónskej republiky Nikolom Dimitrovom, na ktorom ocenil úspech Severného Macedónska na zahraničnej politickej scéne, ktorý krajina dosiahla definitívnym vyriešením dlhoročného sporu o názve krajiny. Skopje sa tým otvorila cesta k urýchlenému dokončeniu procesu začlenenia do Severoatlantickej aliancie.



Severné Macedónsko podľa Lajčáka preukázalo svoju politickú zrelosť aj v nedávnych prezidentských voľbách, ktoré prebehli demokratickým spôsobom a potvrdili proeurópske smerovanie krajiny. „Pokrok Severného Macedónska je pritom mimoriadne dôležitý pre rozhodovanie Európskej únie o začatí prístupových rozhovorov ako ďalšej kľúčovej kapitoly v novodobých dejinách krajiny,“ zdôraznil minister.



Slovenská republika podporuje otvorenie prístupových rokovaní a bude naďalej poskytovať Skopje maximálnu podporu tak, aby sa Severomacedónska republika stala čím skôr súčasťou zjednotenej Európy, uviedol Lajčák.



Konkrétny spôsob, ktorým sa Slovenská republika podieľa na odovzdávaní skúseností z integračných procesov pre Severné Macedónsko, je projekt Národného konventu o Európskej únii.