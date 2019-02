Lajčák v Ženeve hovoril o multilateralizme a predchádzaní konfliktom

M. Lajčák rokoval aj s vysokou komisárkou Organizácie Spojených národov (OSN) pre ľudské práva Michelle Bacheletovou, primárne o význame prepojenia medzi bezpečnosťou a dodržiavaním ľudských práv.

Ženeva 26. februára (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák absolvoval v utorok v Ženeve sériu podujatí a rokovaní. Hlavným cieľom bola účasť na segmente na vysokej úrovni v rámci 40. zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.



Minister Lajčák vyjadril podporu multilaterálnym prístupom pre hľadanie riešení globálnych otázok. Zdôraznil tiež význam prevencie pri predchádzaní konfliktov, kde primárnu úlohu zohráva práve ochrana a podpora ľudských práv. Ich porušovanie je často prvým príznakom vznikajúcich nepokojov, ktoré môžu ľahko prerásť do konfliktu.



"Je preto nevyhnutné, aby medzinárodné spoločenstvo bolo schopné pružne a adekvátne reagovať na konfliktné situácie. Pre ich efektívne riešenie je potrebné nastaviť dialóg a zapojiť strany konfliktu do riešení. Nevyhnutným predpokladom trvalo udržateľných riešení je však aj vyvodenie zodpovednosti za spáchané činy," uviedol šéf slovenskej diplomacie.



Lajčák rokoval aj s vysokou komisárkou Organizácie Spojených národov (OSN) pre ľudské práva Michelle Bacheletovou, primárne o význame prepojenia medzi bezpečnosťou a dodržiavaním ľudských práv. Minister vysokú komisárku informoval o prioritách SR v rámci predsedníctva v OBSE. Partneri diskutovali o vývoji situácie na Ukrajine, ktorá je práve jednou z priorít SR, a to tak v súvislosti s predsedníctvom v OBSE, ako aj v rámci bilaterálnych dobrých susedských vzťahov.



Vzťahy medzi Slovenskom a najstaršou existujúcou humanitárnou organizáciou boli predmetom rozhovoru ministra Lajčáka s prezidentom Medzinárodného výboru červeného kríža (MVČK) Petrom Maurerom. Potvrdením kvality a intenzity vzájomnej spolupráce je Memorandum o porozumení medzi MVČK a MZVEZ SR, ktoré vrcholní predstavitelia týchto dvoch organizácií podpísali na úvod stretnutia.



Dôležitou témou bolo tiež posúdenie konkrétnych možností spoločného postupu výboru a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) pri pomoci obyvateľom Ukrajiny postihnutým konfliktom. Zlepšenie situácie ľudí žijúcich v blízkosti línie kontaktu patrí medzi priority Slovenskej republiky v rámci jej tohtoročného predsedníctva v OBSE.



Na konferencii k Jemenu, ktorej cieľom je podpora koordinovanej odpovede medzinárodného spoločenstva na jednu z doteraz najhorších humanitárnych kríz na svete, ohlásil minister Lajčák príspevok Slovenskej republiky vo výške 100.000 eur. Toto gesto je vyjadrením pokračujúcej solidarity s utrpením jemenského ľudu. Minister zároveň upozornil, že jediným udržateľným riešením je dosiahnutie politickej dohody.



Počas bilaterálneho stretnutia s vysokým komisárom OSN pre utečencov Filippom Grandim minister Lajčák poukázal na solidaritu Slovenska s ľuďmi, ktorí musia nútene opustiť svoje domovy a na konkrétne spôsoby, akými prispievame k riešeniu tejto problematiky. Za kľúčové označil adresovanie základných príčin a pomoc v krajinách pôvodu.



Vo svojom vystúpení na Konferencii o odzbrojení Lajčák poukázal na zložitú situáciu a súčasné výzvy v oblasti odzbrojenia, kontroly zbrojenia a nešírenia zbraní hromadného ničenia.



Šéf slovenskej diplomacie vyzval na návrat k multilateralizmu a na dodržiavanie medzinárodných dohôd, ktoré sú nevyhnutné pre zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti. Zásadnú úlohu v tejto súvislosti zohráva aj Konferencia o odzbrojení. "Preto oživenie jej substantívnej práce nie je otázkou dobrej vôle, ale nevyhnutnosti," uviedol slovenský minister.



Stretnutie s generálnym riaditeľom Úradovne OSN v Ženeve Michaelom Mollerom bolo venované súčasným výzvam multilateralizmu v kontexte úloh a cieľov OSN a možnostiam zlepšenia spolupráce regionálnych organizácií s Organizáciou Spojených národov.



Lajčák na rokovaní so svojim palestínskym rezortným partnerom Rijádom Málikím diskutoval o eskalácii napätia a zhoršovaní situácie na Blízkom východe. Minister Lajčák podporil mierové riešenie konfliktu, ktorého základom je dvojštátne usporiadanie garantujúce mier obom stranám.



"Obnovenie priamych rokovaní medzi Izraelom a Palestínou považujeme za najlepšiu cestu pre dosiahnutie trvalého mierového riešenia konfliktu. Preto podporujeme všetky zmysluplné kroky, na základe ktorých budú naplnené predstavy palestínskeho národa o vlastnej štátnosti a na druhej strane budú garantovať bezpečnosť a miesto štátu Izrael v regióne," zdôraznil Lajčák.



Šéf slovenskej diplomacie svojou účasťou v ženevskom Paláci národov taktiež podporil výstavu o unikátnom životnom príbehu Dávida Unreicha, bratislavského rodáka židovského pôvodu. Zápasník, majster sveta v ťažkej váhovej kategórii sa v medzivojnovom období výraznou mierou zasadil za zmiernenie dopadov nastupujúceho fašizmu na bratislavskú židovskú obec a proti Hitlerovi a jeho totalite vystupoval aj po svojom odchode do USA.