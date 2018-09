M. Lajčák varoval Vietnam pred možnými konzekvenciami v kauze únosu

Šéf slovenskej diplomacie zreteľne akcentoval, že doterajšie vysvetlenia vietnamskej strany k uvedeným závažným podozreniam týkajúcich sa únosu vietnamského občana cez územie SR nie sú uspokojivé.

New York 26. septembra (TASR) - Minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák sa v utorok stretol v New Yorku so svojím vietnamským rezortným kolegom Pham Binh Minhom. Stretnutiu dominovala téma únosu bývalého šéfa Petrovietnam Construction Trinh Xuan Thanha z Nemecka, na ktorý mali vietnamské orgány podľa viacerých indícií zneužiť aj územie Slovenska a jeho vládny špeciál.



Lajčák dôrazne odsúdil tento akt s tým, že ide o zásadné porušenie medzinárodného práva a hrubé zneužitie Schengenského systému, čo má podľa neho negatívny dopad aj na slovensko-vietnamské vzťahy. Schôdzka oboch ministrov sa uskutočnila popri 73. Valnom zhromaždení OSN v New Yorku.



Šéf slovenskej diplomacie zreteľne a kategoricky akcentoval, že doterajšie vysvetlenia vietnamskej strany k uvedeným závažným podozreniam týkajúcich sa únosu vietnamského občana cez územie SR nie sú uspokojivé. Vyzval preto svojho rezortného partnera, aby Vietnam urýchlene objasnil všetky pochybnosti, ktoré sú nevyhnutné na obnovenie dôvery vo vzájomných bilaterálnych vzťahoch.



"Ak naďalej trváte na tom, že ste nezneužili našu pohostinnosť a váš unesený občan sa nenachádzal na palube slovenského vládneho špeciálu, potom žiadam od vás nespochybniteľné vysvetlenie toho, ako ste ho dopravili z Nemecka do Vietnamu. Akékoľvek zavádzanie z vašej strany bude mať konzekvencie v našich dvojstranných vzťahoch a sme pripravení prijať aj reštriktívne kroky na pôde Európskej únie," formuloval jednoznačne svoju požiadavku minister Lajčák svojmu vietnamskému rezortnému kolegovi.



Zároveň zdôraznil, že vierohodné vysvetlenie vietnamskej strany, vrátane poskytnutia dôkazov, slovenská strana požaduje neodkladne. Pham Binh Minh prisľúbil tlmočiť toto stanovisko vedeniu svojej krajiny.



