Lajčák: Volebný proces v Moldavsku ovplyvní jeho budúce vzťahy s EÚ

Podľa Lajčáka musí byť proces transparentný a počas volieb nemôže dôjsť k žiadnej manipulácii.

Kišiňov 18. januára (TASR) - Volebný a povolebný proces počas parlamentných volieb v Moldavsku bude medzinárodné spoločenstvo sledovať veľmi pozorne, povedal v piatok v Kišiňove minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák.



Vo funkcii úradujúceho predsedu Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) apeloval na predsedu moldavskej vlády Pavla Filipa, prezidenta Igora Dodona a ministra zahraničných vecí Tudora Ulianovského, aby boli voľby naplánované na 24. februára usporiadané "spravodlivým a demokratickým spôsobom a v súlade s medzinárodnými volebnými štandardami". Po ich skončení musia mať zvolení zástupcovia možnosť ujať sa svojich funkcií.



Zmienené princípy boli totiž po voľbách primátora Kišiňova podľa šéfa slovenskej diplomacie potlačené, keď "rozhodnutím súdnych orgánov bola vôľa občanov zvrátená a nebola rešpektovaná". Reakcia Európskej únie na túto situáciu bola silná. "Zastavila kontakty na politickej úrovni a finančnú pomoc. Myslíme si, že to pochopili, pokiaľ by sa to opakovalo, reakcia zo strany medzinárodného spoločenstva by bola ešte tvrdšia," konštatoval Lajčák.



"Proces musí byť transparentný a počas volieb nemôže dôjsť k žiadnej manipulácii," zdôraznil. Predvolebný, samotný volebný, ale i povolebný proces potom podľa jeho slov bude rozhodujúci pre budúci vzťah Moldavska s EÚ.



"Občania musia mať právo voľby, kandidáti musia mať rovnakú možnosť na kampaň a tí, ktorí budú zvolení, potom musia mať priestor prebrať moc," uviedol Lajčák



V súvislosti s voľbami pôsobí od stredy v Moldavsku pozorovateľská misia OBSE. Lajčák taktiež počas svojich piatkových stretnutí žiadal, aby jej bol poskytnutý potrebný priestor na zhromaždenie všetkých potrebných informácií.