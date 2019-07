Lajčák vysoký post v NATO nezíska, Gottemoellerovú nahradí Geoana

Geoana je zakladateľom a predsedom Inštitútu Aspen Rumunsko.

Brusel 17. júla (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vymenuje bývalého šéfa rumunskej diplomacie Mirceu Geoanu za svojho zástupcu. V stredu to potvrdila Severoatlantická aliancia.



V oficiálnom komuniké Aliancie sa píše, že 61-ročný Geoana v tejto funkcii nahradí Američanku Rose Gottemoellerovú, ktorá do nej nastúpila v októbri 2016. Geoana v nej začne pôsobiť v polovici októbra tohto roku.



"S radosťou oznamujem vymenovanie Mirceu Geoanu za ďalšieho námestníka generálneho tajomníka. Je vytrvalým zástancom transatlantických väzieb a do tejto funkcie prinesie svoje dlhoročné skúsenosti ako štátnik a diplomat. Stane sa prvým Rumunom, ktorý bude zastávať túto funkciu," uviedol vo vyhlásení Stoltenberg.



Niektoré slovenské médiá v júni avizovali, že o túto funkciu má záujem aj minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák. Stoltenberg počas oficiálnej návštevy prezidentky SR Zuzany Čaputovej v bruselskom sídle Aliancie (25. júna) na otázku TASR, ako vníma Lajčákove šance na obsadenie tejto funkcie, odpovedal, že v hre je viacero kandidátov a pôjde o výberový proces "založený na zásluhách".



Šéf NATO sa pri tejto príležitosti poďakoval Rose Gottemoellerovej za jej diplomatické zručnosti a odborné znalosti v oblasti medzinárodnej bezpečnostnej politiky, ktoré boli neoceniteľné, pretože Alianciu sa stále prispôsobuje nepredvídateľnému bezpečnostnému prostrediu.



Geoana je zakladateľom a predsedom Inštitútu Aspen Rumunsko. V doterajšej kariére pôsobil ako predseda rumunského senátu, minister zahraničných vecí a tiež veľvyslanec Rumunska v Spojených štátoch. Bol aj predsedom rumunskej Sociálnodemokratickej strany (PSD), za ktorú v roku 2009 kandidoval na úrad prezidenta.