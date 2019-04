Lajčák vystúpil v Pekingu na 2. fóre iniciatívy Pás a cesta

Minister priblížil ekonomickú situáciu v SR zdôrazniac, že Slovensko patrí medzi najrýchlejšie rastúce štáty eurozóny, a to aj vďaka silne etablovanému automobilovému priemyslu.

Peking 25. apríla (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák vystúpil vo štvrtok v tematickom paneli "Prepojiteľnosť politík", ktorý organizovala Čínska komisia pre rozvoj a reformu v rámci 2. fóra iniciatívy Pás a cesta (Belt and Road) v Pekingu. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR).



"Ďalšie úspechy iniciatívy Pás a cesta sú do značnej miery závislé od úspešnej koordinácie politík zo strany jednotlivých aktérov, čo môže účinne pomôcť pri ďalšej výstavbe infraštruktúry. Výmena skúseností týkajúcich sa prijatých opatrení v rámci implementácie tejto iniciatívy jednotlivými krajinami a hľadanie čo najlepších synergií je preto veľmi dôležitá," uviedol vo svojom vystúpení šéf slovenskej diplomacie. Zároveň zdôraznil, že SR sa bude v rámci uvedenej iniciatívy naďalej usilovať o posilňovanie hospodárskej a obchodnej spolupráce založenej na otvorených a rovnocenných podmienkach ako aj medzinárodných normách a štandardoch.



Minister priblížil ekonomickú situáciu v SR zdôrazniac, že Slovensko patrí medzi najrýchlejšie rastúce štáty eurozóny, a to aj vďaka silne etablovanému automobilovému priemyslu. Zároveň dodal, že vláda SR plánuje zvýšiť investície do modernizácie železničnej dopravy s cieľom maximalizovať tranzitný potenciál SR. Práve v tejto oblasti môže byť SR podľa neho dôležitým článkom konektivity s Áziou.



Lajčák vo štvrtok podľa Tlačového odboru MZVaEZ taktiež slávnostne odhalil bustu Milana Rastislava Štefánika v areáli Zastupiteľského úradu SR v Pekingu pri príležitosti 100. výročia úmrtia tohto významného slovenského štátnika. Ide o kópiu diela čínskeho umelca, ktoré daroval pred desiatimi rokmi vtedajší čínsky prezident Chu Ťin-tchao počas návštevy v Bratislave bývalému prezidentovi SR Ivanovi Gašparovičovi.