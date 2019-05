Lajčák vyzdvihol dynamiku spolupráce v stredoázijskom regióne

Šéf slovenskej diplomacie odovzdal symbolický šek v hodnote 10.000 eur ako príspevok SlovakAid predstaviteľom vzdelávacieho centra afganských študentov, ktoré sídli v uzbeckom meste Termez.

Taškent/Bratislava 20. mája (TASR) - Minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák začal návštevou Uzbekistanu svoju štvordňovú cestu do regiónu Strednej Ázie v pozícii úradujúceho predsedu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktorej Slovensko predsedá po celý kalendárny rok 2019. V Taškente rokoval so svojím rezortným partnerom Abdulazizom Kamilovom a s prvým podpredsedom Senátu uzbeckého parlamentu Sodikom Safajevom. TASR o tom v pondelok informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR).



Lajčák v rozhovoroch s najvyššími uzbeckými ústavnými činiteľmi vyzdvihol pozitívnu dynamiku spolupráce v stredoázijskom regióne, ktorá nastala po nástupe prezidenta Šavkata Mirzijojeva do funkcie v roku 2016. "Uzbekistan je dôležitým partnerom a prispievateľom k dynamickej spolupráci. Prichádza s novými iniciatívami v oblasti regionálnej bezpečnosti, ktoré vytvárajú pole aj na širšie zapojenie sa zo strany OBSE," uviedol slovenský minister, ktorý v tejto súvislosti ocenil 24-ročné pôsobenie tejto organizácie v krajine.



"OBSE má dlhoročnú spoluprácu s Uzbekistanom. Chcel by som sa preto vašej vláde poďakovať za jej hodnotný príspevok k činnosti organizácie a jej konštruktívnu podporu Programového úradu OBSE v Taškente, a to aj prostredníctvom spoločnej Cestovnej mapy vzájomnej spolupráce," zdôraznil Lajčák. S partnermi taktiež prediskutoval možnosti ďalšieho rozvoja slovensko-uzbeckých bilaterálnych vzťahov, a to ako v politickej, tak aj v obchodno-ekonomickej rovine.



Šéf slovenskej diplomacie a úradujúci predseda OBSE odovzdal symbolický šek v hodnote 10.000 eur ako príspevok SlovakAid predstaviteľom vzdelávacieho centra afganských študentov, ktoré sídli v uzbeckom meste Termez. Stretol sa tiež s predstaviteľmi mimovládnych organizácií pôsobiacich v Uzbekistane.



Návšteva Uzbekistanu priamo nadväzuje na aprílové cesty Lajčáka do Kazachstanu a Kirgizska. Jeho štvordňový program v stredoázijskom regióne bude pokračovať cestami do Turkménska a Tadžikistanu.