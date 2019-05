Lajčák: Za vlády Trumpa sa Spojené štáty vrátili do strednej Európy

Tých, ktorí vnímajú premiérovu návštevu Bieleho domu len ako príležitosť urobiť si s americkou hlavou štátu fotografiu, zaraďuje buď Lajčák k diletantom alebo neprajníkom.

Washington 2. mája (TASR) – Počas vlády predchádzajúceho amerického prezidenta Baracka Obamu mal šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák pocit, že bol o strednú a východnú Európu nezáujem z politickej úrovne. Situácia sa podľa neho zmenila s príchodom jeho nástupcu amerického prezidenta Donalda Trumpa, keď sa Spojené štáty vrátili do strednej Európy. Pre médiá to počas letu do Washingtonu povedal vo štvrtok Miroslav Lajčák.







"Je to tak, my sme naozaj cítili nezáujem z tej politickej úrovne. Bolo to zrejme tým, že si Spojené štáty povedali, že stredná Európa je už ošetrená, je za vodou a tie procesy sú už nezvrátiteľné. Ukazuje sa ale, že to nie je celkom tak. A faktom je, že za vlády prezidenta Trumpa sa Spojené štáty vrátili do strednej Európy," konštatoval.



Ako predseda Valného zhromaždenia OSN absolvoval rokovanie s Trumpom. Slovenskému premiérovi Petrovi Pellegrinimu, ktorého prijme v Bielom dome v piatok (3. mája), poradil, aby počas rokovania "šiel priamo k veci" a nepoužíval prázdne frázy. "Prezident Trump má rád konkrétny rozhovor a je rád, keď z toho rozhovoru vyplynú konkrétne závery," povedal Lajčák.



Aj na základe rokovaní, ktoré Lajčák absolvoval minulý mesiac vo Washingtone s americkým ministrom zahraničných vecí Mikeom Pompeom a prezidentovým poradcom Johnom Boltonom, si myslí, že vzájomné vzťahy sú vynikajúce, sú vysoko hodnotené americkou stranou a sú bezproblémové. "Spojené štáty nás vnímajú ako spoľahlivého partnera a spojenca. Samozrejme, to, čo je veľmi dôležité osobne pre prezidenta Trumpa, je plnenie našich spojeneckých záväzkov. Faktom je, že v roku 2022, to znamená dva roky pred termínom, ktorý sme si stanovili, naplníme dve percentá HDP na obranu. To je pre nich nesmierne dôležité," spresnil minister.



Zároveň podľa neho oceňujú, že Slovensko sa rozhodlo modernizovať ozbrojené sily, prejsť zo sovietskej techniky na modernú. "Taktiež, že sme strategicky prijali rozhodnutie orientovať sa na americkú výzbroj, či už sú to stíhačky F-16 alebo vrtuľníky Black Hawk. V Spojených štátoch amerických to, samozrejme, nezostalo bez povšimnutia," konštatoval.



Tých, ktorí vnímajú premiérovu návštevu Bieleho domu len ako príležitosť urobiť si s americkou hlavou štátu fotografiu, zaraďuje buď k diletantom alebo neprajníkom. "Také niečo môže povedať buď úplný diletant, ktorý nevie, o čom hovorí, alebo niekto, kto nevie stráviť skutočnosť, že premiér Pellegrini dostal pozvánku do Bieleho domu, pretože to je plnohodnotná návšteva na pozvanie prezidenta. Privíta ho prezident, budú mať rokovanie medzi štyrmi očami a následne bude rokovanie dvoch delegácií," zdôraznil Lajčák. To, že prezident Trump to rokovanie chce mať a slovenského premiéra pozval, sa podľa ministra nedá nejakým spôsobom znehodnotiť, to je jednoducho podľa neho fakt.



"Znamená to, že ho aj zaujíma, čo mu premiér povie, že chce počuť naše názory, že si chce overiť niektoré svoje názory na vývoj v Európe v našom susedstve s nami. My urobíme všetko pre to, aby sme to stretnutie využili v plnej miere," uzavrel Lajčák.



Predsedu vlády SR Pellegriniho prijme v piatok v Bielom dome americký prezident Trump. Rokovať by mali okrem iného o otázkach týkajúcich sa ekonomickej a obrannej spolupráce. V rámci obrannej spolupráce by sa mali venovať i modernizácii Ozbrojených síl SR a zvyšovaniu obranných výdavkov v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z členstva SR v NATO.



Osobitná spravodajkyňa TASR Monika Himpánová