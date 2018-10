Lajčák: Zatiaľ nie je žiadny dôvod na paniku ohľadom dohody o brexite

Viacerí európski diplomati v tejto súvislosti potvrdili, že na dohodu s Londýnom zostáva jeden mesiac, čiže do mimoriadneho summitu o brexite, ktorý bude v Bruseli v dňoch 17. a 18. novembra.

Brusel/Luxemburg 15. októbra (TASR) - Nie je dôvod na paniku. Týmito slovami opísal minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák náladu v radoch európskych diplomatov ohľadom stavu rokovaní o tzv. brexite. Diplomati sa aj tejto téme venovali počas pondelňajšieho zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Luxemburgu.



Lajčák po skončení ministerských rokovaní priznal, že tak on, ako i jeho rezortní kolegovia z krajín EÚ boli nastavení na to, že k dohode o spôsobe vystúpenia Británie dôjde už v nedeľu večer, čo malo vytvoriť priestor na jej konečné schválenie zo strany premiérov a prezidentov na nadchádzajúcim summite EÚ v Bruseli (17. a 18.10.).



"V tejto chvíli to vyzerá tak, že časový harmonogram sa bude musieť zmeniť, dostávame sa pod časový tlak, ale ešte stále nie je dôvod na paniku. Ja verím, že si obe strany dobre uvedomujú, že akákoľvek dohoda je lepšia než nedohoda a že vedení touto zodpovednosťou sa dohodneme," opísal Lajčák situáciu.



Viacerí európski diplomati v tejto súvislosti potvrdili, že na dohodu s Londýnom zostáva jeden mesiac, čiže do mimoriadneho summitu o brexite, ktorý bude v Bruseli v dňoch 17. a 18. novembra.



Lajčák upozornil aj na návrhy zaviesť mechanizmus sankcionovania osôb, ktoré sa v Európe dopustili chemických útokov. Pripomenul, že na európskom kontinente sme boli svedkami útokov s použitím chemických zbraní proti civilným osobám. "Myslím si, že schválenie tohto mechanizmu, ktorý zatiaľ nemá meno, umožní, aby bol rýchlo zavedený do praxe," uviedol minister.



Podľa jeho slov dá vznik takéhoto mechanizmu jasne najavo, že EÚ takéto útoky nebude tolerovať a že osoby zapojené do aktivít, ktoré sú neprípustné, budú vystavené sankciám.



Lajčák pripomenul, že diplomati sa zhodli v názore, že poveria šéfku európskej diplomacie Federicu Mogheriniovú, aby v mene Únie a v súlade s princípmi EÚ vypracovala stanovisko odsudzujúce zmiznutie saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího.



Chášukdží zmizol ešte 2. októbra po tom, ako vstúpil do budovy saudskoarabského konzulátu v tureckom Istanbule, aby si tam vyzdvihol potrebné doklady pre sobáš s jeho tureckou snúbenicou.



Spravodajca TASR Jaromír Novak