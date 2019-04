Laššáková: Dôležitá je podpora a udržateľnosť kreatívnej ekonomiky

Práve podpora, financovanie a inovácie v oblasti kultúrneho a kreatívneho odvetvia boli nosnou témou samitu, ktoré Rumunsko zorganizovalo v rámci svojho predsedníctva v Rade EÚ.

Bukurešť/Bratislava 16. apríla (TASR) - Slovensko si uvedomuje dôležitosť, akú má rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Na utorkovom neformálnom stretnutí ministrov kultúry členských krajín EÚ v Bukurešti to zdôraznila šéfka slovenského rezortu Ľubica Laššáková (Smer-SD).



Práve podpora, financovanie a inovácie v oblasti kultúrneho a kreatívneho odvetvia boli nosnou témou samitu, ktoré Rumunsko zorganizovalo v rámci svojho predsedníctva v Rade EÚ. Ako jednu zo svojich predsedníckych priorít má Rumunsko ambíciu udržať kultúru na špičke politickej agendy EÚ, čo súvisí i s posilnením konkurenčného trhu, rozvíjaním nových obchodných modelov a podnikateľských iniciatív, zameraných na rozvoj kultúrno-kreatívneho odvetvia.



Laššáková v tejto súvislosti deklarovala snahu realizovať opatrenia a aktivity zamerané na podporu a rozvoj kreatívnej ekonomiky vo všetkých regiónoch Slovenska. "Dôležité je však aj zabezpečenie jej udržateľnosti a podpora vzniku a rastu mikro, malých a stredných podnikov v kultúrnom a kreatívnom priemysle so zameraním na vytváranie nových pracovných miest,” skonštatovala.



Ministri kultúry sa venovali i téme ochrany a propagácie kultúrneho dedičstva, ocenili pritom úspech, ktoré v tejto oblasti realizovali krajiny v minulom roku, v rámci Európskeho roku kultúrneho dedičstva. Laššáková je presvedčená, že ochrana kultúrno-historických hodnôt je po katastrofe, ktorá postihla parížsku katedrálu Notre-Dame, ešte aktuálnejšia. "Slovenská vláda prijala v minulom roku akčný plán na roky 2018 – 2020, ktorý definuje hlavné strategické oblasti, na ktoré sa bude oblasť pamiatkovej ochrany sústreďovať,” dodala v tejto súvislosti.



Ministri vo svojom spoločnom vyhlásení, tzv. Bukureštskej deklarácii, konštatovali, že podporujú konanie EÚ v jej piatich oblastiach: začleňovanie – prístup a účasť všetkých, udržateľnosť – inteligentné riešenia pre budúcnosť, odolnosť – ochrana ohrozeného dedičstva, inovácia – mobilizácia znalostí a výskumu a medzinárodná dimenzia – posilňovanie globálnych partnerstiev a spolupráca. Zároveň zdôraznili, že je dôležité zavádzať do dokumentovania moderné digitálne technológie a takto zachovávať kultúrne dedičstvo.



V závere rokovania vyjadrili súcit a solidaritu s národom Francúzskej republiky v súvislosti s požiarom parížskej katedrály, jedného z monumentov nielen francúzskeho národa, ale i kresťanského sveta.