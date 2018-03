Laššáková:Diskusia o koncesionárskych poplatkoch bude jednou z priorít

Ministerka kultúry upozornila, že v súčasnosti je udržanie nezávislosti verejnoprávnych médií zásadnou otázkou nielen na Slovensku, ale aj v Európe.

Bratislava 31. marca (TASR) – Primárnym zdrojom v rámci súčasného viaczdrojového financovania RTVS a zároveň jedným z kľúčových faktorov udržania nezávislosti verejnoprávneho média sú koncesionárske poplatky. Vyhlásila to nová ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková (Smer-SD). "Diskusia o ich výške bude patriť k mojim prioritám,“ uviedla pre TASR.



Upozornila, že v súčasnosti je udržanie nezávislosti verejnoprávnych médií zásadnou otázkou nielen na Slovensku, ale aj v Európe. “Nezávislý verejnoprávny vysielateľ je pre mňa taký, ktorý má okrem iného garantované aj dostatočné zdroje financovania, nezávislé od politického rozhodovania," dodala.



O zabezpečení príjmov chce viesť vecnú diskusiu, jej výsledkom by malo byť rozhodnutie po starostlivom zvážení všetkých faktov i názorov zainteresovaných strán. "Takže určite budem počúvať aj názor odbornej verejnosti," poznamenala. "Konečné rozhodnutie musí priniesť dlhodobé financovanie RTVS, garantujúce napĺňanie základných úloh a povinností, ktoré verejnoprávne médium v demokratickej spoločnosti má, a ktoré budem podporovať," dodala ministerka.



Laššáková zasadla do ministerského kresla po Marekovi Maďaričovi (Smer-SD), ktorý viedol rezort kultúry niekoľko rokov. Maďarič odstúpil po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Neskôr sa zmenila celá vláda, keďže Robert Fico (Smer-SD) podal demisiu a došlo k rekonštrukcii kabinetu. Novým premiérom sa stal Peter Pellegrini (Smer-SD).