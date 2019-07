Lavrov sa v Tatrách vyslovil za štruktúrovaný dialóg OBSE

Vo Vysokých Tatrách sa zišlo celkovo vyše 300 delegátov vrátane viac ako 20 šéfov diplomacií a 11 štátnych tajomníkov ministerstiev zahraničných vecí.

Štrbské Pleso 9. júla (TASR) - Diskusia na neformálnom stretnutí ministrov zahraničných vecí a štátnych tajomníkov z celého regiónu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktoré sa konalo na Štrbskom Plese, bola užitočná, hoci niektoré krajiny adresovali Ruskej federácii kritické slová, zhodnotil stretnutie ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.



Šéf ruskej diplomacie sa ďalej pred ruskými novinármi podľa agentúry Ria Novosti vyslovil za zodpovedný dialóg v rámci OBSE i za prehĺbenie ekonomickej spolupráce. Rusko podľa jeho slov dúfa, že štruktúrovaný dialóg v OBSE čoskoro povedie ku konkrétnym dohodám.



Lavrov poznamenal, že OBSE má kapacitu a mandát, aby "vo vojensko-praktickej oblasti posilňovala kontakty, ktoré posilnia dôveru".



Pripomenul aj tzv. štruktúrovaný dialóg o otázkach bezpečnosti v Európe, iniciovaný Nemeckom a prebiehajúci na expertnej úrovni. V súvislosti s ním však vyjadril ľútosť, že tento dialóg zatiaľ nevyústil do konkrétnych výsledkov. Poznamenal, že spoločne s účastníkmi neformálneho stretnutia ministrov OBSE vo Vysokých Tatrách sa zhodol v nádeji, že "štruktúrovaný dialóg vo veľmi blízkej budúcnosti povedie k niektorým konkrétnym dohodám".



Neformálne ministerské stretnutie v polčase predsedníctva SR v OBSE bolo jedným z najdôležitejších podujatí predsedníckeho roka Slovenska v tejto organizácii. Ministerské stretnutie vo Vysokých Tatrách hostil šéf slovenskej diplomacie a úradujúci predseda OBSE Miroslav Lajčák a malo podtitul "Od minulých aktivít k budúcej prevencii: miesto OBSE pri garantovaní stability v Európe a za jej hranicami".



Vo Vysokých Tatrách sa zišlo celkovo vyše 300 delegátov vrátane viac ako 20 šéfov diplomacií a 11 štátnych tajomníkov ministerstiev zahraničných vecí. Zúčastnení zástupcovia diplomacií tu mali okrem plenárnych rokovaní priestor absolvovať neformálne bilaterálne stretnutia. Ukrajinská diplomacia svoju delegáciu na najvyššej úrovni na stretnutie neposlala.



Ministri organizácie zahŕňajúcej 57 štátov na troch kontinentoch diskutovali na Štrbskom Plese v neformálnej atmosfére za zatvorenými dverami o výzvach, pred ktorými OBSE takmer 40 rokov od svojho vzniku stojí v súčasnom dynamicky sa meniacom medzinárodnom prostredí.



Cieľom dvojdňového stretnutia, ktoré sa konalo na pozvanie ministra Lajčáka, bolo otvorene a interaktívne hovoriť o aktuálnych témach agendy OBSE. Diskusia sa okrem iného zameriavala na oblasti, ktoré si Slovensko vytýčilo ako svoje priority v rámci predsedníctva v OBSE, a to prevencia a riešenie konfliktov, efektívny multilateralizmus a relevancia OBSE v súčasnom svete.



Rusko chce návrat k jadrovej zmluve s Iránom



Moskva zatiaľ nevidí východisko z krízy okolo zmluvy o iránskom jadrovom programe. Na okraji neformálneho ministerského stretnutia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) vo Vysokých Tatrách to v utorok povedal ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Zdôraznil, že všetci účastníci sa musia vrátiť k plneniu svojich záväzkov.



"Z tejto situácie stále nevidíme východisko, okrem toho, že trváme na návrate k základným princípom jadrovej zmluvy, na vrátení všetkých jej signatárov k plneniu svojich povinností. Jednoducho, nevidím žiadny iný spôsob," povedal Lavrov ruským novinárom podľa agentúry Ria Novosti.



"Netreba ničiť to, čo bolo dosiahnuté s veľkými ťažkosťami, čo výrazne prispelo k posilneniu nešírenia jadrových zbraní, snažme sa to zachovať," dodal šéf ruského ministerstva zahraničných vecí.



Pripomenul, že v čase, keď sa rokovalo o dohode s Iránom, Rusko trvalo na tom, aby v nej bola klauzula o potrebe dialógu o regionálnych otázkach.



V súvislosti so štatútom ruského jazyka a vzdelávaním v ruštine na Ukrajine Lavrov povedal, že na túto situáciu upozornil vedenie OBSE.



Varoval aj pred neonacistickými tendenciami na Ukrajine a v Pobaltí, o čom v rámci neformálnej schôdzky v Tatrách podrobne diskutovali. Zároveň vyjadril ľútosť, že Parlamentné zhromaždenie Rady Európy neprijalo ruský návrh týkajúci sa boja proti prejavom neonacizmu.



Lavrov sa vyjadril aj k prinavráteniu práv ruskej delegácii v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy. "Práva našej parlamentnej delegácie boli úplne obnovené bez akýchkoľvek výnimiek, a to je realita. Budeme z nej vychádzať," povedal Lavrov.



V odpovedi na otázku novinárov, či bola táto situácia prediskutovaná na stretnutí so slovenskými kolegami, Lavrov povedal, že "o tomto sa tu vôbec nehovorilo".



Lavrov sa na Slovensku vyjadril taktiež k návrhu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského usporiadať stretnutie najvyšších predstaviteľov Ukrajiny, Ruska, USA, Británie, Nemecka a Francúzska v Minsku a rokovať tam o spôsoboch urovnania situácie na Ukrajine.



Nové návrhy na riešenie konfliktu na Ukrajine majú podľa Lavrova právo na existenciu, ale musia byť v súlade s rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN, ktorá potvrdila minské dohody, a musia zohľadniť potrebu priameho dialógu medzi Kyjevom a Donbasom.



"V záujme urovnania situácie na východe Ukrajiny sú vytvorené formáty - kontaktná skupina s účasťou Kyjeva, Donecka a Luganska, s podporou Ruska a OBSE, a normandský formát, ktorý je vo všeobecnosti kolektívnym autorom minských dohôd, vrátane dohody o vytvorení kontaktnej skupiny pre priamy dialóg medzi stranami konfliktu," vysvetlil Lavrov vo Vysokých Tatrách.



Upozornil, že pokiaľ ide o seriózne návrhy, "tie sa robia diplomatickými kanálmi, a nie verejne cez Facebook". Napriek tomu je Rusko podľa jeho slov pripravené posúdiť konkrétne návrhy, ktoré pomôžu implementovať rezolúciu Bezpečnostnej rady a minské dohody. Na rokovaniach vo Vysokých Tatrách podľa jeho slov ani o tejto "téme nikto nehovoril".