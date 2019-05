Nicholsonová: Problematika autizmu je ignorovaná

Petíciou preto apelujú na ministerstvá práce, školstva a zdravotníctva a vyzývajú ich na spoločné riešenie.

Bratislava 29. mája (TASR) - Zlepšenie situácie detí a dospelých s poruchou autistického spektra (PAS) a ich rodín si vyžaduje celospoločenskú a celosystémovú zmenu. Vyhlásili to zástupkyne petičného výboru nadácie Filantropia Michaela Sáleh Suríniová a Natália Šultysová na stredajšej tlačovej konferencii v Bratislave. Ako doplnila podpredsedníčka Národnej rady (NR) SR Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS), ich petícia s výzvou na riešenie situácie kompetentným ministerstvám už získala 12.000 podpisov a ďalej pokračuje.



"My dnes nemáme terapeutov, nemáme odborníkov a ani asistentov. Nemáme štruktúru na to, aby sme podporili rodiny s deťmi, mladých ľudí alebo dospelých s PAS. Autistická problematika je dlhé roky ignorovaná a nie je riešená," skonštatovala Šultysová s tým, že autizmus je jednou z najviac rastúcich diagnóz.



Petíciou preto apelujú na ministerstvá práce, školstva a zdravotníctva a vyzývajú ich na spoločné riešenie. Žiadajú napríklad vytvorenie jednotnej platformy, ktorá združí všetky občianske združenia, únie a osoby pracujúce s ľuďmi s PAS. Ako doplnila Šultysová, očakávajú aktívny dialóg a návrhy stretnutí od rezortov a ministrov Jána Richtera (Smer-SD), Andrey Kalavskej (nominantka Smeru-SD) a Martiny Lubyovej (nominantka SNS).



"Skupina ľudí s poruchami z autistického spektra nie je bezvýznamná. Podľa odhadov bude čoskoro v každej jednej triede na Slovensku jedno dieťa s PAS," tvrdí Sáleh Suríniová. Problém s autizmom sa podľa nej začína už v detstve, pretože na Slovensku chýba potrebná včasná intervencia, diagnostika a terapeuti. Problémy vidí aj v školstve, kde chýbajú asistenti a často podľa jej slov nie sú kvalifikovaní. Podotkla, že rodičia suplujú úlohu štátu a autisti sú vytlačení zo spoločnosti. Problém sa však podľa jej slov netýka len detí, ale aj dospelých s PAS.



Nicholsonová poukázala na to, že ku koncu augusta minulého roka bola na Slovensku v sociálnych zariadeniach kapacita šesť dospelých osôb s PAS, štyri v Prešovskom a dve v Žilinskom kraji. Pritom je podľa jej slov posúdených v piatom a šiestom stupni odkázanosti na sociálne služby 11.520 osôb s autizmom. "Matky sa boja zomrieť, pretože ich dospelé autistické dieťa nemá kam ísť," doplnila.



Ako príklad z praxe uviedla Českú republiku, kde sa podľa jej slov vláda touto problematikou zaoberá a kde vypracovali viacero materiálov napríklad aj o komunikácii s ľuďmi s autizmom. Doplnila, že užitočným je aj preukaz osoby s PAS, ktorý v ČR funguje. Ten má slúžiť na prevenciu a odľahčenie náročných alebo kritických situácií ako hospitalizácia, verejná doprava či styk s policajtmi.