Lekári zatiaľ nezavádzajú doplnkové ordinačné hodiny

Bratislava 8. marca (TASR) – U lekárov zatiaľ nie je veľký záujem o zavedenie doplnkových ordinačných hodín. Možnosť zavedenia ordinačných hodín, v ktorých sa pacienti môžu objednať za poplatok, ministerstvo zdravotníctva (MZ) ponúka od začiatku roka.



Na to, aby mohol lekár využívať doplnkové ordinačné hodiny, musí byť registrovaný v informačnom systéme na objednávanie osôb (ISOO), ktorý prevádzkuje Národné centrum zdravotníckych informácií, a o povolenie doplnkových ordinačných hodín musí požiadať príslušný vyšší územný celok (VÚC).



Prešovský, banskobystrický, trnavský a bratislavský VÚC podľa hovorcov jednotlivých krajov neevidovali do marca žiadne žiadosti o povolenie doplnkových ordinačných hodín. Na žilinský VÚC boli zatiaľ doručené tri žiadosti, rovnako tri aj na košický VÚC, pričom jedna žiadosť bola stiahnutá. V žiadnom z prípadov však lekári, ktorí o doplnkové ordinačné hodiny požiadali, nesplnili zákonnú podmienku registrácie v ISOO. "Nitriansky samosprávny kraj eviduje tri žiadosti o doplnkové ordinačné hodiny, no ani jedna danú podmienku nespĺňa," informoval o tom TASR lekár z odboru zdravotníctva Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja Ľubomír Ševčík.



"Pacient, ktorý sa chce objednať na vyšetrenie u lekára v rámci týchto doplnkových ordinačných hodín, sa musí objednať práve cez tento certifikovaný informačný systém," pripomenula hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja Anna Činčárová.



Žiadny poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zatiaľ nemá schválené doplnkové ordinačné hodiny ani v Trenčianskom kraji. "Záujem z ich strany je v rámci kraja minimálny vzhľadom na administratívnu náročnosť celého procesu," uviedla hovorkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja Veronika Rezáková.



Podľa Diany Dúhovej z NCZI nie je k 4. marcu v ISOO zaregistrovaný ani jeden poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.



Doplnkové ordinačné hodiny majú podľa MZ SR zabezpečiť možnosť pre tých ľudí, ktorí sú ochotní uhradiť si vyšetrenie na konkrétnu hodinu. "Chceme dať možnosť ekonomicky aktívnym ľuďom a zároveň nedopustíme, aby akýmkoľvek spôsobom bola znižovaná dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre ľudí, ktorí nemajú záujem si priplácať za jej poskytovanie," vysvetlila ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).