Lekárska fakulta UK nesúhlasí so zmenami v zriaďovateľskej listine UNB

Bratislava 27. februára (TASR) - Akademický senát Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave zásadne nesúhlasí s rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB).



"Táto zriaďovacia listina, platná pre všetky univerzitné nemocnice SR, obsahuje neprijateľné zásady výberových konaní prednostov kliník lekárskych fakúlt a univerzitných nemocníc," uvádza senát v stanovisku, ktoré TASR poskytla Lenka Miller z oddelenia vzťahov s verejnosťou Rektorátu UK.



Rozhodnutie ministerstva zdravotníctva vnímajú predstavitelia Akademického senátu LF UK ako jednoznačné ohrozenie súčasnej univerzitnej zdravotnej starostlivosti i vedeckovýskumnej činnosti a tým aj výučby klinických predmetov.



Jedným z problémov rozhodnutia sú podľa nich nedostatočné požiadavky na kvalifikačné predpoklady na prednostov a množstvo subjektívne hodnotiteľných ukazovateľov.



Zavedenie tejto zriaďovacej listiny môže podľa predstaviteľov akademického senátu spôsobiť deštrukciu vzdelávania na lekárskych fakultách a narušiť rozvoj jednotlivých medicínskych odborov. "Bude to mať negatívny dosah na poskytovanie zdravotnej starostlivosti súčasným aj budúcim pacientom – občanom SR," uviedli.



Na mimoriadnom zasadnutí, ktoré sa konalo v utorok 26. februára, akademický senát prijal uznesenie, ktoré zaslal ministerke zdravotníctva Andrei Kalavskej aj ministerke školstva, vedy, výskumu a športu Martine Lubyovej. Na mimoriadnom zasadnutí sa zúčastnil aj rektor UK Marek Števček. Povedal, že bude pokračovať v podpore a pomoci snahám lekárskych fakúlt o udržanie kvality univerzitnej zdravotnej starostlivosti a zlepšovanie podmienok na výučbu študentov.



Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR už po prvotnej kritike dekanov argumentovalo, že zriaďovacia listina nemocníc platná od 1. februára vznikla po opakovaných stretnutiach ministerky zdravotníctva Kalavskej so zástupcami akademickej obce, na ktorých sa snažili nájsť kompromisné riešenie. "Je oveľa ústretovejšia voči akademickej obci a sú v nej zakomponované jej pripomienky a podnety," uviedla začiatkom mesiaca hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.



Nové pravidlá podľa rezortu dovoľujú riaditeľom nemocníc efektívne kontrolovať a manažovať chod kliník, za ktoré sú zodpovední. Zriaďovateľom fakultných a univerzitných nemocníc je ministerstvo zdravotníctva, preto tvrdí, že manažment musí mať efektívny nástroj na ich riadenie.



"Pre mňa sú neakceptovateľné tak politické nominácie, ako aj nominácie založené na rodinných väzbách, preto som sa rozhodla pre revíziu danej zriaďovacej listiny, ktorá je výrazným ústupkom voči akademickej obci a doteraz platnej zriaďovacej listine," povedala Kalavská.



Podľa MZ SR chce akademická obec dosiahnuť, že prednostovia kliník, ktorí nezvládajú svoju funkciu, by boli neodvolateľní. Akademická obec podľa rezortu nemôže očakávať, že všetky jej požiadavky budú zahrnuté bez toho, aby zohľadňovali súčasne platnú legislatívu, keďže za nemocnice zodpovedá ministerstvo.