Lekárska komora vyzýva vládu a rezort na rýchle riešenie problémov

Bratislava 4. júna (TASR) – Slovenská lekárska komora (SLK) vyzýva vládu a ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú (nominantka Smeru-SD), aby okamžite realizovali opatrenia pre zlepšenie financovania a pracovných podmienok v nemocniciach. Od 1. júla hrozí štrajk zamestnancov malých a stredných nemocníc združených v Asociácii nemocníc Slovenska, keďže stále nedošlo k dohode so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP).



Problém sa podľa SLK aktuálne prejavil aj v tom, že VšZP od júna nemá platnú zmluvu s najväčšou spoločnosťou zabezpečujúcou laboratórnu diagnostiku na slovenskom trhu. "Aj po dofinancovaní historicky najväčšieho rozpočtu pre zdravotníctvo, ku ktorému malo dôjsť k 1. júnu, nie je v zdravotníctve dostatok prostriedkov z verejného zdravotného poistenia na úhradu oprávnených požiadaviek poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti," doplnil prezident SLK Marian Kollár.



Poukázal na to, že v zdravotníctve je pre zlé pracovné podmienky a financovanie akútny nedostatok personálu. Týka sa to nielen lekárov a sestier, ale aj ošetrovateľov a laborantov.



Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) pred rokovaním vlády uviedol, že s ministerstvom zdravotníctva bude rokovať o navýšení prostriedkov. "Navýšili sme ten rozpočet o 90 miliónov, ja som teda predpokladal, že pani ministerke tento objem financií bude stačiť. Budem sa s ňou ďalej rozprávať a budeme riešiť situáciu," povedal.