Lekárski odborári vítajú rozhodnutie súdu v spore štátu s Pentou

Bratislava 19. júla (TASR) - Lekárske odborové združenie (LOZ) víta rozhodnutie súdu, ktorý zamietol žalobu v spore finančnej skupiny Penta so štátom pre zákaz zisku zdravotných poisťovní. TASR o tom informoval predseda LOZ Peter Visolajský.



"Zdravotné poistenie ako povinné odvody platené všetkými občanmi nemajú byť zdrojom zisku, ani sa z nich nemajú stavať vily na Bahamách, ale majú sa používať na zachraňovanie životov, liečenie chorých a zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľov SR," povedal Visolajský. Lekárski odborári preto podľa jeho slov vítajú rozhodnutie súdu.



Rozhodnutie je podľa Visolajského úspechom štátu, ktorý obránil záujmy svojich občanov pred "drzými záujmami oligarchie". Dodal tiež, že ide o úspech práce jednotlivých zamestnancov Ministerstva financií SR, ako aj štátnych úradníkov.



"Týmto, ako nemocniční lekári a ako občania chceme verejne poďakovať všetkým, ktorí zastupovali v tomto súdnom spore štát a záujmy jeho občanov. Z viacerých štátnych úradníkov chceme vyzdvihnúť v tomto súdnom spore veľké nasadenie a skvelú prácu pani Andrey Holíkovej," doplnil Visolajský.



Okresný súd Bratislava I v piatok zamietol žalobu v spore finančnej skupiny Penta so štátom pre zákaz zisku zdravotných poisťovní. Štát tak podľa sudkyne nemusí vyplatiť odškodnenie vyše 82 miliónov eur plus úroky z omeškania vo výške viac ako 140 miliónov eur za škodu, ktorú mal spôsobiť zákaz zisku. Rozsudok nie je právoplatný.



Spoločnosť HICEE B. V., patriaca Pente, žiadala od Slovenskej republiky peniaze ako odškodnenie za to, že štát v minulosti zakázal majiteľom poisťovne vyplatiť si zisk. Spor medzi štátom a finančnou skupinou Penta trvá od roku 2010, súd sa začal vlani. Penta pôvodne chcela od štátu 750 miliónov eur za zákaz zisku. Zákon upravujúci podnikanie zdravotných poisťovní sa medzičasom zmenil.