Prečo Tatry nezvládli prívalový dážď? Názory lesníkov sú rôzne

Na snímke rozvodnený potok Javorinka v Tatranskej Javorine vo Vysokých Tatrách 19. júla 2018. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Na snímke dvaja muži pozorujú rozvodnený potok Javorinka, ktorý berie so sebou starší dom v Podspádoch vo Vysokých Tatrách 19. júla 2018. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Tatranská Lomnica 21. júla (TASR) – Povodne, ktoré zasiahli tatranskú a podtatranskú oblasť v priebehu týždňa, spôsobili veľké škody. Podľa predbežných odhadov lesníkov sa len v oblasti Tatranskej Javoriny vyšplhajú na približne 700.000 eur.konštatoval riaditeľ Štátnych lesov Tatranského národného (ŠL TANAP) parku Pavol Fabian.Najkritickejšia situácia je v oblasti Tatranskej Javoriny, najväčšie škody sú v Javorovej doline a Zadných Meďodoloch. Práve v týchto lokalitách sa výmera odumretých porastov v bezzásahovej zóne za posledných desať rokov zväčšila na 70 percent, čo podľa Fabiana veľmi negatívne vplýva na ich retenčnú schopnosť.zhodnotil.S podobnými problémami podľa neho zápasí aj susedná Bielovodská dolina. Podľa odhadov lesníkov sa v bezzásahovej zóne Tatranskej Javoriny nachádza viac ako 250.000 odumretých stromov, ktoré sú aj v okolí vodných tokov Javorinka a Biela voda.upozornil riaditeľ ŠL TANAP.Škody však lesníci hlásia aj v Tichej a Kôprovej doliny, kde takisto platí bezzásahový režim. Všetko sú to podľa Fabiana územia, kde lesníci nemohli spracovať kalamitu.doplnil Fabian.Štátna ochrany prírody (ŠOP) SR trvá na tom, že spájať bezzásahové zóny s povodňou vo Vysokých Tatrách je irelevantné a tvrdí, že to vylučuje samotný charakter bezzásahových zón v národnom parku, ale aj rozloženie tokov, na ktorých bola vyhlásená povodňová aktivita.konštatoval riaditeľ Správy TANAP Pavol Majko. Podľa neho, pri takom množstve zrážok aké padli najmä nad hornou hranicou lesa, je obviňovanie bezzáhových zón absolútne nezmyselné a problém treba vidieť v zmene klímy.Viaceré lesnícke organizácie dlhodobo upozorňujú na problémy bezzásahových území. Platí to nielen vo vzťahu k spracovaniu vetrových či lykožrútových kalamít, ale i vodnému režimu.uzatvára riaditeľ ŠL TANAP.Podľa ŠOP spojitosť medzi povodňami a bezzásahovými zónami v žiadnom prípade nepotvrdzujú ani toky, na ktorých bol nedávno vyhlásený tretí stupeň povodňovej aktivity.vysvetľuje Majko.Dodal, že živý les najmä v kombinácii s porastom machu má výrazne vyššiu vodozárdžnú funkciu ako vyrúbaná holina.uzatvára Majko.