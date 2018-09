Predstavitelia vlády videli záver vojenského cvičenia v Lešti

Premiér a členovia vlády mali zároveň možnosť pri presune do Lešti vyskúšať si aj let v novom dopravnom lietadle armády Spartan a vrtuľníkoch Black Hawk.

Lešť 27. septembra (TASR) - Slovenské bojové vozidlá pechoty BVP-2, ale tiež americké tanky Abrams M2 či novovyvíjané slovensko-fínske vozidlá s pohonom 8x8 boli súčasťou záverečnej ukážky súčinnosti spojeneckých armád v rámci medzinárodného cvičenia Slovak Shield 2018, ktoré sa v týchto dňoch konalo vo vojenskom výcvikovom priestore Lešť. Na cvičení sa zúčastnilo 1500 vojakov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska a USA, 55 kusov ťažkej techniky a 250 kusov kolesovej techniky.



"Ciele cvičenia sme splnili. Precvičili sme interoperabilitu a všetky plány, ktoré potrebujeme na zabezpečenie obrany Slovenskej republiky," uviedol na záver cvičenia náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko.



Na závere cvičenia sa zúčastnili aj premiér SR Peter Pellegrini (Smer-SD) a členovia vlády. Ako Pellegrini pri tejto príležitosti povedal, vláda v poslednom období prijala niekoľko vážnych rozhodnutí, ktoré majú smerovať k výraznej modernizácii slovenskej armády. "Aj preto sme sa rozhodli, že prídeme na záver tohto cvičenia, aby sme sa presvedčili, ako je táto moderná technika používaná a ako je slovenská armáda zapájaná do medzinárodnej spolupráce v rámci aliancie," povedal novinárom.



Premiér a členovia vlády mali zároveň možnosť pri presune do Lešti vyskúšať si aj let v novom dopravnom lietadle armády Spartan a vrtuľníkoch Black Hawk.



"Som rád, že vláda SR prijala moje pozvanie na toto cvičenie," konštatoval minister obrany Peter Gajdoš (SNS). "Chcel som jej ukázať, akým spôsobom rezort obrany investuje finančné prostriedky do obrany štátu. Zároveň sme chceli ukázať, akým spôsobom je zladený výcvik a modernizácia našej armády," dodal.