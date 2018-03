Ochranári a lesníci sa dohodli, že v pralesoch SR sa nebude zasahovať

Vylúčenie ľudských zásahov v pralesoch na rozlohe 2230 hektároch je ústretový krok zo strany lesníkov.

Banská Bystrica 21. marca (TASR) – Ochranárske organizácie sa s Lesmi SR, š. p., Banská Bystrica, po dlhých, rok trvajúcich rokovaniach dohodli na zabezpečení ochrany v doposiaľ nechránených slovenských pralesoch. Vylúčenie ľudských zásahov v pralesoch na rozlohe 2230 hektároch je ústretový krok zo strany lesníkov. TASR o tom v stredu informoval hovorca Lesov SR Radko Srnka s tým, že je to zároveň výrazný príspevok k naplneniu záväzkov vyplývajúcich SR z Karpatského dohovoru.



Podľa Srnku odborníci z občianskeho združenia Prales počas rokov 2009-2015 realizovali celoslovenskú inventarizáciu najzachovalejších lesov na Slovensku, pričom pralesy identifikovali na výmere 10.583 hektárov. Asi tretina z nich doposiaľ nie je chránená najvyšším stupňom ochrany, teda bezzásahovým režimom, a hrozí im poškodenie či zničenie. Týka sa to napríklad lokalít Zámok v Malých Karpatoch, Drastvica v Štiavnických vrchoch, Skalnatá v Lúčanskej Malej Fatre, Chmelienec v Nízkych Tatrách. Celkovo má ísť o 96 lokalít.



"Lesy SR sú si vedomé svojej spoločenskej zodpovednosti, majú záujem na zachovaní prírodných hodnôt pre ďalšie generácie. Mapované lokality na naše náklady vyznačíme v teréne a zabezpečíme ich ochranu. Zároveň dávame verejný prísľub, že v nich nebudeme vykonávať žiadne hospodárske zásahy," zdôraznil Marian Staník, generálny riaditeľ štátneho podniku.



V súčasnosti je na Slovensku prísne chránených (5. stupeň ochrany) 68 percent plochy pralesov (7313 hektárov). Záväzkom zo strany lesníkov neťažiť v ďalších identifikovaných pralesoch sa táto výmera zvýši na viac ako 9500 hektárov. Tým sa zvýši podiel pralesov ponechaných na prirodzený vývoj na 94 percent.



"Pre ochranu pôvodnej biodiverzity je to dobrá správa. Významným spôsobom sa rozšíri základňa pre výskum prírodných zákonitostí v lesných ekosystémoch. Aj keď ide o malý krok v ochrane jedinečných prírodných hodnôt Slovenska, je to rozhodne krok správnym smerom," doplnil Marián Jasík zo združenia Prales.