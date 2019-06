Leteckí záchranári pomáhali cyklistovi aj pri dopravnej nehode

Dve osobné autá sa čelne zrazili pri obci Belá v okrese Žilina.

Žilina 30. júna (TASR) – Leteckí záchranári zo Žiliny leteli v sobotu (29.6.) na Malinô Brdo na pomoc 16-ročnému cyklistovi, ktorý bol po páde z bicykla krátko v bezvedomí. TASR o tom informovala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) ATE Zuzana Hopjaková.



"Na mieste sa nachádzali horskí záchranári, ktorí zranenému poskytli primárne ošetrenie. Spoločne ho na nosidlách previezli k vrtuľníku, ktorý pristál na najbližšom vhodnom mieste a pacienta preložili na palubu. S poranením hlavy a podozrením na poranenie krčnej chrbtice ho následne letecky transportovali do Ústrednej vojenskej nemocnice SNP v Ružomberku," uviedla Hopjaková.



Doplnila, že krátko potom bola posádka opäť vyslaná do terénu k zrážke dvoch osobných áut, ktoré sa čelne zrazili pri obci Belá v okrese Žilina. "Záchranársky vrtuľník pristál priamo na ceste, ktorú vopred zabezpečili príslušníci polície. Leteckí záchranári si do starostlivosti prevzali 19-ročné dievča, ktoré po náraze utrpelo poranenie hrudníka, brucha s podozrením aj na vnútorné poranenie orgánov. Lekár jej poskytol neodkladné zdravotné ošetrenie a po preložení na palubu ju s vážnymi poraneniami letecky transportovali do Univerzitnej nemocnice v Martine. Ostatní zranení účastníci dopravnej nehody ostali v starostlivosti pozemných záchranárov," dodala hovorkyňa leteckých záchranárov.



Horskí záchranári pomáhali 60-ročnej žene pri zostupe z Malého Rozsutca



Dvaja záchranári z Oblastného strediska Horskej záchrannej služby (HZS) Malá Fatra a traja dobrovoľní záchranári HZS na Slovensku pomáhali v sobotu (29. 6.) 60-ročnej žene zo Slovenska. Náhla nevoľnosť, pravdepodobne spôsobená teplom, jej nedovolila dokončiť túru z Malého Rozsutca do osady Podrozsutec.



Záchranári transportovali ženu pomocou rakúskeho vozíka na parkovisko, odkiaľ pokračovala domov v sprievode rodiny, informuje HZS na svojej internetovej stránke.