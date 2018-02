Leteckí záchranári pomáhali pri kolízii lyžiarov i akútnom infarkte

V Západných Tatrách zachraňovali 56-ročnú lyžiarku, do ktorej narazil ďalší lyžiar, následkom čoho utrpela poranenie dolnej končatiny v oblasti stehna.

Zuberec/Makov 19. februára (TASR) – Leteckí záchranári zo Žiliny pomáhali v priebehu pondelka dvom lyžiarom. Najskôr zasahovali pri kolízii v stredisku Roháče-Spálená v Západných Tatrách, následne leteli na pomoc lyžiarovi na Makove, ktorý upadol do bezvedomia. TASR o tom informovala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby ATE Zuzana Hopjaková.



V Západných Tatrách zachraňovali 56-ročnú lyžiarku, do ktorej narazil ďalší lyžiar, následkom čoho utrpela poranenie dolnej končatiny v oblasti stehna. „Privolaní horskí záchranári jej zranenie zafixovali a pripravili ju na letecký transport. Pilot vrtuľníka pristál priamo na lyžiarskom svahu, kde jej lekár leteckých záchranárov doplnil potrebnú liečbu," uviedla Hopjaková s tým, že po preložení na palubu bola pacientka v stabilizovanom stave letecky prevezená na centrálny príjem nemocnice s poliklinikou v Dolnom Kubíne.



V ďalšom prípade potreboval podľa hovorkyne pomoc lyžiar v skiareáli na Makove, ktorý pociťoval silnú bolesť na hrudníku, následne odpadol a chvíľu bol v bezvedomí. „S akútnym infarktom myokardu bol 65-ročný pacient v stabilizovanom stave, pri vedomí, leteckými záchranármi prevezený do Univerzitnej nemocnice v Martine," uzavrela Hopjaková.