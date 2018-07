Letná akadémia módy dáva príležitosť najmladším slovenským návrhárom

Tentoraz sa akadémie zúčastňuje 52 záujemcov vo veku od osem do 17 rokov. Medzi nimi je deväť detí zo Základnej školy pre nepočujúcich na Drotárskej ceste v Bratislave.

Bratislava 16. júla (TASR) - Denný letný tábor pre deti a mládež - Letná akadémia módy (LAM) sa začína v pondelok. Štvrtý rok ju v Bratislave organizuje občianske združenie Slovak Fashion Council (SFC).



Tentoraz sa akadémie zúčastňuje 52 záujemcov vo veku od osem do 17 rokov. Medzi nimi je deväť detí zo Základnej školy pre nepočujúcich na Drotárskej ceste v Bratislave. Organizátori chcú ukázať, že módny sektor je odvetvie, kde sa môžu uplatniť aj s takýmto hendikepom.



"Týždňový program kopíruje reálny proces tvorby módnej kolekcie - od moodboardu po záverečnú prezentáciu. Vedú ho profesionáli a umožňujú deťom autenticky spoznať podstatu tohto a súvisiacich povolaní v praktických úlohách. Cieľom je formovať ich zdravý názor na módu, ukázať rôzne formy kreativity aj predstaviť reálne procesy tvorby s profesionálmi," zdôvodňuje autorka myšlienky LAM Zuzana Bobíková zo SFC.



Účastníci musia vytvoriť vlastný model v rekordne krátkom čase. Tiež kolekciu nafotiť, predstaviť ju na módnej prehliadke i na vernisáži. Podľa Bobíkovej je to odvážne, keďže na jednej kolekcii návrhár robí aspoň 3-4 mesiace.



"Je neuveriteľné, že miesta v tábore máme zaplnené už pol roka dopredu. Mnohé dievčatá si Akadémiu natoľko obľúbili, že prichádzajú opakovane. Niektoré účasť berú ako vážnu súčasť prípravy na ich stredoškolské či vysokoškolské štúdium módy," hovorí riaditeľka SFC Dana Kleinert.



Štvrtáčky po troch ročníkoch dosiahli úroveň, keď musia vedieť rozmýšľať ako skutoční módni návrhári. Majú vytvoriť kapsulovú kolekciu s jednotnou témou, avšak s vyšším stupňom dizajnérskeho pohľadu. Staršie študentky tak ukážu začiatočníkom, ako sa dá postupne rozvinúť talent.



"Začiatočníci dostanú opäť kompletné školenie. Budú sa im venovať absolventi ateliéru odevu na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení Pavol Dendis a Terézia Feňovčíková. Tí presne vedia, čo mladí potrebujú. Ja mám na starosti skupinu dievčat - štvrtáčok a budem na ne prísna. Chcem, aby ich kolekcia bola spracovaná o niekoľko úrovní vyššie na prvý pohľad. Ony na to totiž majú," konštatuje hlavná dizajnérka LAM Zlatica Hujbertová.



Verejnosť sa môže presvedčiť o výsledkoch práce účastníkov na Magio pláži vo štvrtok (19.7. o 15.30 h) na módnej prehliadke novej kolekcie. Tú spoznajú aj na druhý deň v rovnakom čase vernisážou výstavy v galérii Satelit, kde bude zverejnená do 1. augusta.