Lévayová: Vláda by mala schváliť zákon o dlhodobej starostlivosti

Podľa Asociácie na ochranu práv pacientov, zákon mal zadefinovať a zmeniť všetko to, prečo sa dnes pacienti a ich rodiny nevedia dostať k odbornej dlhodobej starostlivosti.

Bratislava 29. januára (TASR) - Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) SR otvoreným listom premiérovi Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD) vyzvala vládu na urýchlenie prijatia zákona o dlhodobej starostlivosti. Podľa prezidentky AOPP Márie Lévyovej sa práce na príprave zákona dramaticky spomalili, zákon mal byť predložený vláde v júli 2018. Dlhodobá starostlivosť nemá dodnes ucelený koncept.



"Všetko nasvedčuje tomu, že ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo práce sa opäť nedohodnú. Nielenže zákon už polroka mešká, ale vyzerá to, že nebude do konca volebného obdobia predložený vôbec. To, čo je pre niekoho položka v pláne zákonov, je pre tisícky pacientov a ich rodín kľúč k plnohodnotnejšiemu životu a odbornej starostlivosti," dodáva Lévyová. Aj preto vyzvala AOPP na urýchlené prijatie pripravovaného zákon.



AOPP je členom pracovnej skupiny k stratégii dlhodobej starostlivosti, ktorý realizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. "Zákon mal zadefinovať a zmeniť všetko to, prečo sa dnes pacienti a ich rodiny nevedia dostať k odbornej dlhodobej starostlivosti. Teda, kto takúto starostlivosť môže zabezpečovať, akým spôsobom sa priznáva nárok na takúto starostlivosť, ale, samozrejme, aj kto ju zaplatí" uviedla prezidentka AOPP.



To, že na Slovensku chýba zákon o dlhodobej starostlivosti, ktorý by riešil aj financovanie, preukázal tiež prieskum AOPP realizovaný v júni 2018. Jedným z najvážnejších problémov sú podľa neho chýbajúce kapacity na zabezpečenie dlhodobej starostlivosti a čakacie lehoty. Len necelej polovici respondentov sa podarilo umiestniť opatrovanú osobu do dvoch mesiacov a každá piata rodina čaká dlhšie ako rok. Rodina často preberá starostlivosť namiesto špecializovaných zariadení.