Ľ. Galko: Prezident sa v príhovore vyhol priamej kritike vlády

Bratislava 1. januára (TASR) - Prezident SR sa vyhol priamej kritike vlády, ale presne popísal stav našej spoločnosti, ktorá stagnuje v mnohých oblastiach. V úrovni verejných služieb, v boji proti korupcii i v politickej kultúre. Pre TASR to v reakcii na novoročný príhovor Andreja Kisku povedal poslanec Národnej rady SR a podpredseda strany Sloboda a Solidarita Ľubomír Galko.



"Väčšina občanov, samozrejme, vie veľmi dobre, že primárnu zodpovednosť za túto stagnáciu, za úpadok dobrých mravov nesie vláda Roberta Fica," vyhlásil Galko.



Podľa poslankyne Národnej rady SR Veroniky Remišovej (OĽaNO) prezident vyzdvihol dôležité okamihy v histórii Slovenska, kde by sme mali hľadať aj inšpiráciu do budúcnosti. "Hovoril o tom, že príbeh Slovenska nebol pokojným príbehom a ja k tomu dodám, že sme síce dokázali, že sa vieme ekonomicky o seba postarať," uviedla Remišová s tým, že naši ľudia sú šikovní, vo svete sa nestratia a práce sa neboja. "Zároveň za 25 rokov sme zlyhali v tom, že vždy sme sa spoliehali skôr na jedinca ako na zákony, pravidlá a inštitúcie," dodala poslankyňa, podľa ktorej sme si mysleli, že k prosperite Slovenska stačí uveriť vodcom ako Robert Fico alebo Vladimír Mečiar. "Zabudli sme, že základom slobody sú pevné, silné inštitúcie, polícia, súdy, kontrolné orgány, ktoré odolajú tlakom politikov a v kritických chvíľach vždy budú stáť na strane občana,"povedala Remišová.



Súhlasí s prezidentom, že voľby do vyšších územných celkov priniesli zmenu atmosféry. "Župné voľby boli naším spoločným úspechom a príbeh Slovenska bude úspešný len vtedy, keď každý jeden z nás pocíti zodpovednosť za krajinu a za slobodu a za ich rozvoj bude bojovať," vyhlásila.



Pripomenula, že podľa Kisku nemáme hľadať strašiakov ani doma, ani za hranicami. "Ja Slovensku želám odvahu a nádej, pretože aj malý národ môže dokázať veľké a dobré veci,"uzavrela Remišová.



"Ja mám veľa výhrad voči niektorým názorom pána prezidenta, ale, samozrejme, s mnohými vecami aj súhlasím," reagoval na príhovor poslanec NR SR a predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár. "Musím konštatovať, že tohtoročný prejav bol veľmi dobrý, vyvážený a skutočne nebol agresívny ani útočný. Jasne pomenoval, čo našu spoločnosť trápi," konštatoval Kollár. Súhlasí s prezidentovým prianím, aby Slovensko bolo krajším a lepším, ako aj s myšlienkou, že ekonomike sa darí. "Ale pýtam sa spolu aj s prezidentom. Majú sa ľudia lepšie? Na tú otázku nech si každý občan SR odpovie sám. Asi ťažko, asi sa nemá. To znamená, že niekde je nejaký problém," povedal predseda Sme rodina, ktorý si prezidentov prejav veľmi váži. "Bol skutočne vyvážený a štátnický," uzavrel Kollár.