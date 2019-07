FOTO: LGBTI priaznivci politikom: Nezneužívajte nás na svoju kampaň

Na snímke účastníčky sprievodu 9. ročníka festivalu Dúhový Pride v Bratislave 20. júla 2019. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 20. júla (TASR) - Gejovia a lesbičky chcú na sobotnom pochode poukázať na to, že aj oni majú právo na spokojný a šťastný život na Slovensku. Deviaty ročník Dúhového pochodu sa začal popoludní na Hviezdoslavovom námestí v hlavnom meste. Účasťou ho podporila aj verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, primátor Bratislavy Matúš Vallo a viac ako 30 veľvyslanectiev na Slovensku.LGBTI priaznivci chcú tento rok vyzvať politikov, aby tému LGBTI nezneužívali vo svojich predvolebných kampaniach. "" uviedol organizátor Dúhového Pridu Martin Macko.Hovorí, že do budúcna by chceli s mestom Bratislava nájsť iný spoločný verejný priestor v centre mesta.," povedal Macko. Verí, že tento rok prekonajú hranicu 8000 ľudí." informoval Macko.Na priebeh oboch pochodov dohliada dostatočný počet policajtov z radov Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. "," priblížil pre TASR bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.Organizátori Pridu sa nechcú vyhradzovať voči nikomu inému a nevnímajú ani iné iniciatívy, ktoré sa konajú v ten istý deň.," povedala Patakyová.