Liberáli považujú vyslanie vojakov do Pobaltia za správne

Bratislava 26. apríla (TASR) - Vyslanie slovenských vojakov do Pobaltia liberáli považujú za správny krok. Pozastavujú sa však nad politickými okolnosťami stredajšieho (25.4.) rozhodnutia vlády.



"Vyslaním slovenských vojakov do Pobaltia strana SNS potvrdila svoju dvojtvárnosť. Predseda SNS Andrej Danko a jeho najbližší pomocníci sa vyjadrujú o Rusku ako o priateľovi Slovenska, ale minister obrany Peter Gajdoš vypravil vojakov na spoločnú hranicu Lotyšska s Ruskom," napísala SaS v stanovisku. Liberáli to vnímajú jasný signál, že vláda vníma Rusko ako hrozbu pre Severoatlantickú alianciu.



"S mlčiacim súhlasom koalície SNS pretlačila cez vládu na post náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Daniela Zmeka, ktorý je dvorným nakupovačom SNS pri prezbrojovaní OS. Danko tak na oplátku ustúpil ministerstvu zahraničia, ktoré vyslanie vojakov iniciovalo, aby SR reálnymi krokmi potvrdila, že je platným členom Severoatlantickej aliancie, a to napriek mnohým proruským naratívom, ktoré vychádzajú z postojov predstaviteľov SNS," uviedol podpredseda SaS Ľubomír Galko.



V druhej polovici tohto roka vyšle Slovensko do Pobaltia 152 vojakov v rámci tzv. posilnenej predsunutej prítomnosti NATO (eFP). Mandát pre misiu s názvom Štefánik II. v stredu (25.4.) schválili Bezpečnostná rada SR a vláda, potrebný bude ešte súhlas Národnej rady (NR) SR. Podľa ministra obrany Petra Gajdoša (SNS) týmto krajina potvrdzuje, že je dôveryhodným, aktívnym a plnohodnotným členom Severoatlantickej aliancie (NATO). Slovenskí vojaci budú pod velením Kanady pôsobiť vo výcvikovom priestore Adaži v Lotyšsku. Okrem tejto krajiny vláda schválila návrh na vyslanie aj do Litvy, Estónska a Poľska.