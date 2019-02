Kiska víta rozhodnutie R. Mistríka, vo voľbách podporuje Z. Čaputovú

Kiska bol od začiatku prezidentskej kampane presvedčený, že hlasy slušného a spravodlivého Slovenska sa musia spojiť za jedným silným kandidátom, respektíve kandidátkou.

Bratislava 26. februára (TASR) – Prezident SR Andrej Kiska vyjadril podporu v marcových prezidentských voľbách Zuzane Čaputovej. Ocenil zároveň utorkové rozhodnutie Roberta Mistríka, ktorý sa rozhodol odstúpiť z prezidentského súboja v prospech tejto kandidátky. Kiska to uviedol vo svojom stanovisku.



"Veľmi oceňujem postoj pána Mistríka, ktorý urobil veľké rozhodnutie a odstúpil v prospech teraz už jasnej favoritky Zuzany Čaputovej," vyhlásil prezident. Mistrík podľa jeho slov dodržal slovo, že sa zachová zodpovedne.



Kiska bol od začiatku prezidentskej kampane presvedčený, že "hlasy slušného a spravodlivého Slovenska" sa musia spojiť za jedným silným kandidátom, respektíve kandidátkou. "Podporujem Zuzanu Čaputovú. Bude dobrou prezidentkou SR," skonštatoval Kiska.



Mistrík odstúpil z prezidentského súboja v prospech Čaputovej. Oznámil to v utorok na spoločnej tlačovej konferencii. Povedal, že sa rozhodol zodpovedne po neľahkej úvahe a na základe informácií, ktoré potvrdili náskok Čaputovej. Deklaroval, že mu ide o Slovensko a nie o vlastný prospech, a verí, že jeho rozhodnutie prispeje k zmene na Slovensku. Čaputová mu za tento krok poďakovala.



Reakcie opozície na odstúpenie Roberta Mistríka

Liberáli po odstúpení prezidentského kandidáta Roberta Mistríka vyjadrili podporu Zuzane Čaputovej. "Je to dnes jediný demokratický kandidát, za ktorým sa oplatí zjednotiť slušné Slovensko," napísali. Za zodpovedné Mistríkovo rozhodnutie označili aj hnutie OĽaNO a mimoparlamentná strana Spolu, ktorá sa teraz v rámci koalície s Progresívnym Slovenskom (PS) plánuje pripojiť ku kampani Čaputovej.



"Naplnil svoj verejný prísľub, ktorý vyslovil po stretnutí so Zuzanou Čaputovou, ktoré sme zorganizovali. Je veľmi dobré, že tento krok urobil v dostatočnom predstihu pred prvým kolom, čím vzniká priestor na vysvetlenie tohto kroku jeho voličom," povedal o Mistríkovom rozhodnutí predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič. Predseda PS Ivan Štefunko sa Mistríkovi poďakoval a vyhlásil, že vo verejnej službe Slovensko potrebuje viac takýchto osobností.



Mistrík svoje rozhodnutie o odstúpení z prezidentského súboja v prospech Čaputovej oznámil v utorok na spoločnej tlačovej konferencii. Hovorí, že sa rozhodol zodpovedne po neľahkej úvahe a na základe informácií, ktoré potvrdili náskok Čaputovej. Tvrdí, že mu ide o Slovensko a nie o vlastný prospech, a verí, že jeho rozhodnutie prispeje k zmene na Slovensku. Čaputová mu za tento krok poďakovala.



Prvé kolo prezidentských volieb bude 16. marca. Ak v prvom kole ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa konať 30. marca druhé kolo. Postupujú doň dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola. Hlasovať sa bude od 7.00 do 22.00 h.



V abecednom poradí kandidujú Béla Bugár, Zuzana Čaputová, Martin Daňo, Štefan Harabin, Eduard Chmelár, Marian Kotleba, Milan Krajniak, František Mikloško, Maroš Šefčovič, Róbert Švec, Bohumila Tauchmannová, Juraj Zábojník a Ivan Zuzula.