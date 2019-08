Lídri KDH a PS/Spolu budú pokračovať v rokovaniach o spolupráci

Dohoda o neútočení, ktorú podpísali začiatkom júla Hlina, Michal Truban (PS) a Miroslav Beblavý (Spolu-OD), obsahuje dva konkrétne záväzky.

Bratislava 4. augusta (TASR) - Predstavitelia mimoparlamentných strán Progresívne Slovensko (PS), Spolu-OD a KDH budú v piatok (9. 8.) pokračovať v rokovaniach. Bude to ich prvé oficiálne stretnutie po podpísaní dohody o predvolebnej spolupráci. Rozprávať by sa mali aj o prípadnej spolupráci po budúcoročných parlamentných voľbách.



"Verím, že to nebude zároveň aj naše posledné stretnutie. Na stretnutí by sme mali v zmysle podpísanej dohody zistiť, či sa vieme prípadne dohodnúť aj na dohode o povolebnej spolupráci," povedal pre TASR predseda KDH Alojz Hlina.



Dohoda o neútočení, ktorú podpísali začiatkom júla Hlina, Michal Truban (PS) a Miroslav Beblavý (Spolu-OD), obsahuje dva konkrétne záväzky. Strany sa dohodli na vzájomnom neútočení v predvolebnej kampani. Chcú tiež hľadať prienik v programových prioritách budúcej vlády.



"Ak dosiahneme dostatočný pokrok v programovej zhode, zmluvné strany sa verejne zaviažu, že budú prednostne rokovať medzi sebou aj o dohode o povolebnej spolupráci," píše sa v dokumente.



Dohoda, ktorú podpísali, predstavuje podľa Hlinu alternatívu voči súčasnej vládnej koalícii. "Neznamená to však, že nedôjde ku konfrontácii hodnôt týchto zoskupení", doplnil v rozhovore pre TASR Hlina. Podľa Trubana je podpísaná dohoda signálom slušnej komunikácie. V hodnotových otázkach vidí veľa možností spolupráce, vyžaduje si to však podľa jeho slov spoločné stretnutia a dlhé debaty.